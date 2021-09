Agricoltura: la App Morgana segnala insetti nocivi

Morgana è la nuova App messa in campo dall’Emilia-Romagna per segnalare al Servizio Fitosanitario nazionale insetti e organismi nocivi

Tutti i cittadini possono contribuire a salvaguardare le piante coltivate, del verde ornamentale e forestali con un semplice “click”, segnalando la presenza di insetti e organismi mai visti nei nostri territori e provenienti da altri continenti. Come fare? Utilizzando la Web-App “Morgana Segnalazioni” https://morgana-segnalazioni.imagelinenetwork.com/it/, che permette di inviare al Servizio Fitosanitario Nazionale, con pochi semplici passaggi, foto e informazioni su nuovi organismi nocivi.

L’App è stata sviluppata dal CREA-Difesa e Certificazione, su richiesta del Servizio Fitosanitario Centrale del MIPAAF, per creare sul territorio una rete di sentinelle a tutela della salute delle piante a supporto dell’attività di controllo e monitoraggio in corso e svolta nella nostra regione dal Servizio Fitosanitario e dai Consorzi Fitosanitari Provinciali di Modena, Parma, Piacenza e Reggio Emilia. Il tutto per ridurre ed evitare l’introduzione e il rischio di diffusione di nuovi organismi storicamente non presenti nei nostri ambienti, come successo ad esempio con la cimice asiatica, il punteruolo rosso delle palme, il batterio Xylella fastidiosa e la vespa del castagno.

La Web-App inaugura nuovi canali di scambio di informazioni tra esperti e cittadini, un progetto concreto di citizen science dove la collaborazione di tutti è essenziale per tutelare e difendere il nostro territorio.

Sito web del Servizio Fitosanitario Nazionale www.protezionedellepiante.it