Pioggia di meme sulla storia del Gratta e vinci rubato

È stato fermato all’aeroporto di Fiumicino mentre tentava di raggiungere le Canarie il tabaccaio di Napoli accusato di aver rubato un Gratta e Vinci da 500mila euro ad un’anziana signora. Secondo la denuncia della donna, il 57enne Gaetano Scutellaro sarebbe fuggito in scooter dopo aver verificato che il biglietto da lei acquistato era vincente.

A nulla è valsa la sua fuga: la riscossione del Gratta e Vinci in questione è stata prontamente bloccata dai Monopoli di Stato. Come ha reagito il tabaccaio? Sostenendo che il biglietto era suo e di essere lui la vittima. Un caso di attualità nazionale, diventato un vero e proprio giallo a puntate come ricorda la Dire Giovani (www.diregiovani.it), non immune all’ironia pungente del web.

