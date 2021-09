Carmelo Occhipinti pubblica un nuovo libro

In libreria da settembre, un grande libro di Carmelo Occhipinti sulla storia della storiografia artistica italiana ed europea dal XVI al XIX secolo

Edito da Carocci, sarà in libreria da settembre 2021 il nuovo libro di Carmelo Occhipinti, «Percorsi di storia artistica e storiografia. Roma, l’Italia e l’Europa tra il Seicento e il Settecento».

Carmelo Occhipinti è tra i più affermati studiosi di letteratura e storiografia artistica. Professore all’Università di Roma “Tor Vergata”, direttore e fondatore di «Horti Hesperidum», coordinatore del corso magistrale in Storia dell’arte presso lo stesso Ateneo e presidente del Master in Nuove tecnologie per la comunicazione, il cultural management e la didattica della storia dell’arte, per una fruizione immersiva e multisensoriale del patrimonio culturale».