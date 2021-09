Ale De Rosa torna con il nuovo brano “Credimi”

Il 7 settembre sarà disponibile su tutte le piattaforme streaming “Credimi”, il nuovo singolo di Ale De Rosa, artista indipendente di Torino

Martedì 7 settembre sarà disponibile su tutte le piattaforme streaming “Credimi”, il nuovo singolo di Ale De Rosa, artista indipendente di Torino.

Il brano, scritto dall’artista a seguito di un intenso viaggio in Brasile, si presenta come una rilassante e moderna bossa nova elettro-acustica che esprime dolcemente e in maniera elegante “l’inizio della fine” di una grande storia d’amore. La canzone è la fotografia di una sensazione dolorosa e ineluttabile, ma stemperata da un sound fresco e brillante che contrasta con la grande malinconia del testo.

“Questa canzone esprime dal mio punto di vista il significato del termine saudade. Quando sta per finire una storia d’amore lo senti; dentro di te qualcosa è cambiato definitivamente e, nel profondo sai che niente tornerà come prima. La mente vuole convincerti che si può ricominciare tutto da capo, ma purtroppo non è possibile.

“Credimi” non poteva che essere una bossa nova suonata a modo mio, e rappresenta in qualche modo un omaggio al Brasile, anche se non è sufficiente ad esprimere totalmente ciò che mi ha lasciato quella terra e la sua incredibile musica”.

Credimi, che sarà pubblicata dall’etichetta indipendente ALT Reload, è il secondo singolo che anticipa il nuovo album di Ale De Rosa, la cui uscita è prevista per l’autunno 2021.

Ale De Rosa è un musicista e cantautore indipendente di Torino che ha esordito come solista nel 2016 con l’album “Fuori è Dentro” (disponibile su tutte le piattaforme streaming), un concept album caratterizzato da ruvide sonorità alternative rock. Oggi si riaffaccia sulla scena indipendente con un sound più morbido e maturo, in cui si mescolano molteplici forme e stili musicali, dall’elettronica al funk, dal rock alla bossa nova, dal pop al jazz.

L’artista torinese affianca da sempre la sua attività artistica a quella didattica, che lo ha portato nell’ultimo decennio a fondare una scuola di musica e molti altri progetti di formazione musicale, l’ultimo dei quali il sito alederosabasslessons.thinkific.com dedicato totalmente alla didattica del basso elettrico.

segui Ale De Rosa sui social:

facebook.com/alederosamusic