Senza ma con gusto: un workshop gratis sul cibo

Senza ma con gusto di Giovanna Mollo è il workshop digitale di 7 giorni per iniziare a mangiare in modo sano e gustoso senza stravolgere le proprie abitudini alimentari

Siamo certi che mangiare sano voglia dire necessariamente rinunciare al piacere del cibo? Oltre alle insalatine scondite e ai piatti senza sapore, c’è tutta la gioia, la vitalità e il gusto della cucina Integrow di Giovanna Mollo.

Con il workshop gratuito “Senza ma con gusto” Giovanna vuole condividere la sua esperienza nella cucina naturale, mostrando alle persone quanto sia facile iniziare a mangiare in modo sano e gustoso, senza stress e senza stravolgere le proprie abitudini alimentari.

“Quando pensiamo ai cibi “sani”, spesso la mente ci porta a diete, piatti tristi e rinunce – racconta Giovanna Mollo – ma la cucina naturale, quella che io amo chiamare “Integrow”, è molto di più: varietà, stagionalità, riscoperta di alimenti dimenticati, che la natura ci offre da sempre, ma soprattutto sapore! Il sapore per me viene prima di tutto. Questo workshop nasce proprio dal desiderio di offrire alle persone un assaggio di questa cucina, attraverso ricette semplici, veloci e gustose ideali per la cucina di tutti i giorni”.

Nei 7 giorni di workshop verranno sfatati i falsi miti di un’alimentazione “senza”, per riscoprire il piacere di mangiare bene. Come si svolgerà il workshop digitale? Ogni giorno, per 7 giorni (da lunedì a domenica), Giovanna condividerà un consiglio, una ricetta o un approfondimento in diretta live, per arricchire il proprio menù e iniziare a conoscere ed utilizzare gli ingredienti della cucina naturale. Grazie alla possibilità di condividere il proprio percorso e le proprie domande all’interno della Community Integrow, l’esperienza sarà ancora più ricca e coinvolgente.

Dopo i vizi e gli eccessi dell’estate, il workshop “Senza ma con gusto” è l’occasione giusta per ritrovare il benessere e ripartire alla grande.

