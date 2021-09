Per scoprire Roma arrivano i Misterunique coffee

Al via a Roma i “Misterunique coffee”: accesso esclusivo alle bellezze della Capitale accompagnati dall’influencer @Misteruniquelife

Avere accesso alle bellezze di Roma in esclusiva e con tanto di tutorial per imparare a fare foto che le valorizzino. Questa, in breve, l’idea dell’influencer romano con oltre 100mila follower @Misteruniquelife, al secolo Fabrizio Politi, che ha inaugurato il suo nuovo progetto, i Misterunique Coffee.

Si comincia dalla “sua” Roma: prima tappa, Palazzo Colonna. Appuntamento a Castel Sant’Angelo per proseguire in via dei Giubbonari, continuare nei pressi di piazza Navona fino al Pantheon con l’arrivo previsto per le ore 8 a Palazzo Colonna, uno dei più grandi e antichi palazzi di Roma che ospita la Galleria Colonna, una collezione di opere d’arte dal valore inestimabile. Qui, un’ora prima dell’apertura ufficiale, le porte del Palazzo si spalancheranno ai fortunati che, quindi, saranno i primi della giornata a mettere piede nel museo, godendo delle bellezze del luogo in esclusiva e praticamente in solitudine. Alle 9, cioè all’orario di apertura di Palazzo Colonna, liberi tutti.

Una gita breve ma intensa che sarà ricordata da tutti i partecipanti anche perché durante tutto l’itinerario – da Castel Sant’Angelo a Palazzo Colonna – @Misteruniquelife metterà in pratica il suo talento creativo insegnando ai partecipanti l’arte della fotolocation, cioè quella di fare foto belle e particolari per creare contenuti social da far invidia a molti.

“Vado spesso in giro per la città da solo – dice Politi – mi piace scoprire angoli non battuti o guardare Roma da punti di vista e orari insoliti. Così mi sono detto: perché non condividerlo con qualcuno? Ecco come nascono i miei Misterunique Coffee, momenti di condivisione della bellezza con il piacere di averli organizzati. Non sono una guida turistica, né voglio esserlo, sono un creativo, amo la mia città e voglio condividere la sua arte: unisci i puntini e ecco che vengono fuori i Misterunique Coffee”.

Perché si chiamano “coffee” è presto detto: prima di iniziare la passeggiata, si prende un caffè in un bar non turistico, 100% romano, molto local e, ovviamente, instagrammabile.

“Palazzo Colonna è l’esperimento pilota e ho già raccolto molte adesioni – dice l’influencer – spero di replicarlo presto in altre zone della Capitale e poi di esportarlo in altri luoghi d’Italia”. E per fortuna c’è solo l’imbarazzo della scelta.