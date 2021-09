La città in tasca prosegue fino al 12 settembre

A Roma fino al 12 settembre “La città in tasca”, il festival pensato per bambini e ragazzi giunto quest’anno alla 26esima edizione

Dopo l’interruzione forzata dello scorso anno a causa del Covid 19, fino al 12 settembre torna il Festival La Città in Tasca al Parco degli Scipioni di Roma e dà appuntamento a bambini e genitori tutti i pomeriggi dalle ore 17 con un programma come sempre ricco, piacevole e divertente. L’evento, organizzato da Arciragazzi Comitato di Roma, è realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle Politiche per la Famiglia, ed è inserito nel progetto EduCare “Cultura, gioco, natura. Percorsi educativi territoriali”. Ha il supporto del CSV Lazio, dell’Associazione Culturale Carpet, di Arciragazzi Lazio, e il patrocinio della Regione Lazio e del Municipio Roma I. Ancora una volta saranno protagonisti della manifestazione teatro di figura e di attore, letture, giochi, musica e laboratori.

Da non perdere lo spettacolo “Efesto” di e con Francesco Picciotti, vincitore del Premio Otello Sarzi, con cui Arciragazzi di Roma ha iniziato una collaborazione. Inoltre “Burattin Bum Bum” della Compagnia Carmentalia, “Concerto buffo” con i simpatici burattini della Compagnia Mangiafuoco che condurrà inoltre anche un laboratorio di costruzione e di animazione di burattini, e altri divertenti e raffinati spettacoli anche di trasformismo e di magìa comica.

Lo stand della libreria Ponteponente, animato dalle libraie della cooperativa il Semaforo Blu, proporrà novità editoriali per bambini e ragazzi, incontri con autori e illustratori e letture animate. Mercoledì 8, insieme a Sabrina Alfonsi, presidente del Municipio Roma I, sarà presentato il libro “Un mondo in favola” di Anna Maria Berardi, nato nel contesto dell’importante e ampio progetto “Sostegno al valore della multiculturalità – Interventi di valorizzazione delle diverse culture e promozione di una comunità inclusiva”, promosso dallo stesso Municipio.

Saranno proposti laboratori nuovi e sempre coinvolgenti come quelli della Città delle Artingioco condotti dalle artiste di Informadarte, che quest’anno presentano “Silent book – libri di immagini”, storie narrate dalle sole immagini che permettono ai bambini di affidarsi alla visione di colori e forme prima che al senso delle parole. Inoltre, “Cartoni animali” dell’Associazione Perfareungioco, in cui bambini e bambine potranno divertirsi a decorare fantasiosi animali di cartapesta. E poi “EmotionArt – racconti intorno al focolare digitale”, condotti da Fabio Seri e Sara Tequame, in cui si uniscono narrazione educativa e proiezione olografica 3D. Un fantastico laboratorio di costruzione LEGO sarà condotto da Sofien Douik. Mentre nel laboratorio “Kokedama”, di origine giapponese, Marzia Marino avvicinerà i bambini all’amore per la natura. Tanti giochi di movimento, della tradizione, dama, scacchi, domino, memory, giochi di ingegno e molti altri saranno condotti da animatori di Arciragazzi Lazio. La scuola di lingua inglese Kids&Us proporrà giochi propedeutici all’apprendimento della lingua.

La Città in Tasca è gemellata con “Fai la differenza, c’è … il Festival della Sostenibilità” che presenta la “Recycled Car Race 2021”, l’eco Grand Prix delle automobili a impatto zero. Nel cantiere, ospitato nel Parco degli Scipioni, i bambini potranno costruire i loro veicoli recycled che parteciperanno il 12 settembre alla gara conclusiva per il Trofeo Euroma2 e potranno assistere agli spettacoli presentati dal Festival della Sostenibilità fra cui il Concerto dei “Riciclato Circo Musicale” il 12 settembre. Inoltre sabato 4, mercoledì 8 e sabato 11 settembre, nello spazio “Fai la differenza, c’è … il Festival della Sostenibilità” spettacoli teatrali di attore e pupazzi con l’Associazione Il Clownotto.

Nel corso della manifestazione saranno avviate azioni di sostegno per i profughi afghani con la raccolta di indumenti e giocattoli nuovi. Il ricavato della vendita del libro “Un mondo in favola” sarà interamente devoluto in favore di questa causa. A La Città in Tasca sarà garantito il rispetto delle normative anti-Covid per quanto riguarda il distanziamento e la partecipazione alle attività.

NOTA BENE! L’accesso a tutte le attività di laboratorio e di spettacolo sarà gestito nel pieno rispetto delle normative anti Covid prevedendo l’ingresso fino ad un limite massimo di bambini e di bambine. L’accesso all’area spettacolo è riservato esclusivamente ai bambini e alle bambine. È quindi necessaria la prenotazione direttamente presso la manifestazione al punto accoglienza de “La Città in Tasca” o tramite e-mail, dove è esplicitamente indicato.

Per lo spettacolo dei Riciclato Circo Musicale del 12 Settembre

è obbligatoria la prenotazione all’e-mail prenotazioni@failadifferenza.com

entro le ore 16,00 di domenica 12 settembre 2021