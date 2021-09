Calendario della Polizia 2022: prenotazioni aperte

Fino al 23 settembre è possibile prenotare il nuovo calendario della Polizia 2022. Passione per il proprio lavoro e solidarietà: i poliziotti la rappresentano in dodici scatti

Nasce dagli scatti degli agenti che hanno partecipato a un concorso fotografico, il calendario 2022 della Polizia di Stato. Da oggi fino al 23 settembre è possibile prenotalo per riceverlo entro la fine di quest’anno.

Nelle immagini del calendario, l’attività delle donne e degli uomini della Polizia di Stato al servizio della comunità che con passione fanno il proprio lavoro, come recita l’hashtag adottato #essercisempre.

Anche in questa edizione 2022, la solidarietà rappresenta il filo conduttore del progetto: il ricavato della vendita, infatti, finanzierà in parte il progetto “COVAX per un accesso equo e globale ai vaccini”, del Comitato italiano per l’Unicef Onlus, ed in parte sarà devoluta al Fondo assistenza per il personale della Polizia di Stato, in favore del Piano “Marco Valerio” che si occupa del sostegno ai poliziotti con figli affetti da patologie croniche.

Come prenotare la propria copia del calendario: è sufficiente un versamento sul conto corrente postale nr. 745000, intestato a “Comitato Italiano per l’Unicef”. Sul bollettino dovrà essere indicata la causale “Calendario della Polizia di Stato 2022” e la copia della ricevuta del versamento andrà consegnata presso l’Ufficio relazioni con il pubblico della propria questura di riferimento. Il costo è di 8 euro per la versione da parete e 6 euro per quello da tavolo.