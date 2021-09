Nomura vieta sigarette ai dipendenti in smart working

Niente sigarette in orario di lavoro, anche se a casa: in Giappone la svolta del colosso finanziario Nomura che vieta il fumo ai dipendenti

Il colosso finanziario giapponese Nomura Holdings Inc. ha reso noto in un comunicato che, a partire da ottobre, a ogni dipendente del gruppo sarà vietato fumare durante l’orario di lavoro, anche per coloro che saranno impegnati in casa nel lavoro da remoto a causa della pandemia. La misura riguarda il solo staff delle sedi in Giappone.

I dipendenti, potranno continuare a fumare solamente durante il pranzo e nelle altre pause come spiega la Dire (www.dire.it). Non potranno riprendere il lavoro se non dopo alcuni minuti, per dare modo di dissolversi completamente ai residui di fumo passivo e limitare il danno a colleghi e familiari. Il provvedimento, primo del suo genere nel settore, è in linea con la svolta salutista e ambientalista presa da Nomura negli ultimi anni.