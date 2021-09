Consumi culturali in leggera ripresa

Leggero recupero per i consumi di beni e servizi culturali che, dopo il crollo del 2020, sono passati da circa 60 euro di spesa media mensile per famiglia del dicembre scorso a quasi 70 euro a giugno 2021, con un aumento del 17%. È il dato principale che emerge dall’Osservatorio di Impresa Cultura Italia-Confcommercio, in collaborazione con Swg, sui consumi culturali degli italiani.

La spesa media mensile delle famiglie per i consumi culturali

Fonte: Osservatorio Impresa Cultura Italia-Confcommercio e Swg

Concerti, teatro, cinema: crolla il numero di biglietti “staccati”

La situazione resta comunque difficile, in particolare per le attività rimaste chiuse durante i lockdown, che sono ancora lontanissime dai livelli fatti registrare prima della pandemia: a giugno, infatti, solo il 2% degli italiani ha acquistato biglietti per spettacoli e concerti dal vivo, il 3% per il teatro e il 4% per il cinema.

Fruitori di eventi culturali e spettacoli

Fonte: Osservatorio Impresa Cultura Italia-Confcommercio e Swg

Non tutto è nero, aumentano i lettori di libri

Dalla ricerca emerge tuttavia la crescita del numero di lettori abituali di libri: il 25% li preferisce su carta (contro il 20% di dicembre 2020) rispetto al 17% che sceglie la versione digitale. In ogni caso, si profila una convivenza tra le due forme, con scelte di acquisto e di fruizione legate soprattutto a criteri di praticità (prodotto digitale) e di gusto (prodotto cartaceo).

La lettura di libri

Fonte: Osservatorio Impresa Cultura Italia-Confcommercio e Swg

Tv: più piattaforme, meno spettacoli dal vivo

Per quanto riguarda la tv, il 42% degli intervistati utilizza abitualmente piattaforme streaming a pagamento e uno su quattro pensa di utilizzarle come strumento principale nei prossimi mesi, mentre cala la predisposizione a seguire spettacoli dal vivo in streaming, segno che per questo tipo di eventi il digitale non può essere considerato un’offerta completamente sostitutiva all’esperienza dal vivo.

La fruizione televisiva

Fonte: Osservatorio Impresa Cultura Italia-Confcommercio e Swg

Meno ingressi e “green pass” per eventi dal vivo in sicurezza

Anche per il prossimo futuro la partecipazione ad eventi dal vivo risentirà fortemente dei timori e delle incertezze legati al Covid. Tra le misure ritenute più necessarie per visitare musei e assistere a concerti in sicurezza spiccano limiti al numero di ingressi (per il 51% degli intervistati) e accessi consentiti solo con il green pass (oltre il 40%).

La partecipazione a eventi dal vivo in sicurezza

Fonte: Osservatorio Impresa Cultura Italia-Confcommercio e Swg

Impresa Cultura Italia: “servono investimenti mirati ed efficaci”

Secondo il presidente di Impresa Cultura Italia-Confcommercio, Carlo Fontana, ”c’è una tendenza alla ripresa dei consumi culturali ma i dati restano ben lontani dai livelli pre-pandemia. È indispensabile, quindi, passare da interventi di sostegno a specifiche misure di accompagnamento verso un ritorno alla piena normalità. Non più ristori ma investimenti mirati ed efficaci”.

Focus sui dati

Nell’infografica i dati più rilevanti emersi dalla ricerca dell’Osservatorio Impresa Cultura Italia-Confcommercio.