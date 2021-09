Connext 2021: Confindustria seleziona 20 startup

Confindustria seleziona 20 startup per Connext 2021: candidature aperte fino al 20 settembre 2021 per quelle operanti nei 4 driver tematici

È stata lanciata la nuova edizione della Call “Percorso Startup verso Connext 2021”, organizzata da Confindustria con il supporto di RetImpresa – l’Agenzia confederale per le aggregazioni e le reti d’impresa – e Luiss, attraverso la partnership con LVenture Group e il suo acceleratore di startup Luiss EnLabs, e Digital Magics, incubatore certificato di startup innovative.

Confindustria seleziona 20 startup capaci di proporre progetti innovativi, sostenibili e scalabili in settori strategici da presentare a Connext 2021, l’incontro nazionale di partenariato industriale che si terrà i prossimi 2 e 3 dicembre al Mi.Co. di Milano.

Le startup, che sono al centro della vision di Connext 2021 e del disegno di sviluppo innovativo e sostenibile che caratterizzerà l’evoluzione del sistema produttivo italiano nei prossimi anni, otterranno visibilità della propria idea imprenditoriale in un contesto di contaminazione unico e potranno attivare occasioni di networking e di business con Pmi innovative, grandi imprese manifatturiere, operatori internazionali, soggetti pubblici e investitori.

Il Percorso Startup è articolato in 4 call tematiche corrispondenti ai 4 driver di Connext: Fabbrica Intelligente; Città del futuro; Pianeta sostenibile; Persone, Scienze della vita e Progresso. E per ognuna verranno selezionate le startup ammesse alla fase di valutazione finale, che in vista dell’evento a Milano, parteciperanno ai Driver Lab con gli esperti delle Associazioni del Sistema Confindustria, delle Grandi Imprese e degli altri stakeholder presenti a Connext.

Le 20 startup vincitrici otterranno l’iscrizione al Marketplace digitale di Connext fino a dicembre 2021, uno stand nell’Expo 3D, la possibilità di organizzare incontri B2B e di partecipare agli eventi digitali durante la manifestazione. Potranno, inoltre, effettuare uno speedpitch per presentare il progetto a operatori economici, investitori istituzionali e potenziali investitori esteri.

Il regolamento del concorso, pubblicato sul sito https://connext.confindustria.it/2021/startup, consente la candidatura alle startup operanti in Italia, costituite in forma societaria da non più di quattro anni, mediante l’iscrizione sulla piattaforma di open innovation RetImpresa Registry e caricando la propria business idea entro la data del 20 settembre 2021.

Appuntamento il 6 settembre alle ore 15:00 a Roma nella tappa del roadshow di Connext 2021 dedicata ad approfondire Percorso Startup con il Presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Riccardo Di Stefano, il Vice Presidente per le Filiere e le Medie Imprese di Confindustria Maurizio Marchesini, il Presidente di RetImpresa Fabrizio Landi e Massimo Angelini, Direttore External Affairs, Corporate Communication & Partnership della Luiss.