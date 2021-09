Sui regionali abruzzesi più spazi per le biciclette

L’integrazione tra treno e bici è una formula sempre più gradita dai viaggiatori: in Abruzzo si registra per la seconda stagione estiva consecutiva un incremento di oltre il 50% delle richieste relative a tale servizio . Ciclisti e appassionati di escursioni in sella possono così viaggiare comodamente in treno per raggiungere i caratteristici borghi abruzzesi , dall’entroterra alla costa.

Per scoprire i paesi del litorale adriatico è disponibile anche il Trabocchi Line che garantisce 22 collegamenti giornalieri per le più belle località balneari della regione. Da non perdere poi le offerte Promo Junior, Estate insieme, Viaggia con me e Promo Plus, per viaggi low cost in treno. Un mezzo di trasporto che consente di lasciare a casa l’auto privata, spostarsi con maggiore sicurezza, rispettare l’ambiente ed evitare lo stress del traffico o del parcheggio. Dove portare anche monopattini, hoverboard e monowheel, a conferma dell’attenzione di Trenitalia per una mobilità sempre più integrata e sostenibile.