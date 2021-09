Previsioni meteo 2 settembre 2021: bel tempo con l’anticiclone

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 2 settembre 2021: tempo stabile sull’Italia con l’anticiclone delle Azzorre, peggioramento al Centro-Sud tra domani e sabato

La vasta area depressionaria che nei giorni scorsi ha interessato la Penisola Italiana portando piogge e calo termico si sta allontanando verso levante ed un promontorio anticiclonico di matrice azzorriana anche in queste ore abbraccia l’Italia. Sulla nostra Penisola si registrano dunque condizioni meteo stabili e soleggiate, ad esclusione di locali rovesci pomeridiani sui rilievi alpini e appenninici e sulla Sardegna. La giornata di oggi trascorrerà dunque senza variazioni di rilievo e con temperature massime in lieve aumento: possibili picchi fino a +35°C in Sicilia.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS tra domani e sabato il tempo cambierà drasticamente al Centro-Sud per l’arrivo di una perturbazione che porterà piogge diffuse. Clima più asciutto al Nord nel corso del weekend, mentre per l’inizio della prossima settimana regna ancora l’incertezza: anticiclone e perturbazioni si contendono infatti la scena.

Intanto per oggi, giovedì 2 settembre 2021, al Nord Italia al mattino cieli poco nuvolosi sui settori del nord-ovest con qualche pioggia sulle Alpi Piemontesi; sereno altrove. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con isolati rovesci anche sui settori Alpini centrali. In serata cieli sereni o poco nuvolosi, con residua instabilità sul Piemonte. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro al mattino tempo stabile con cieli in prevalenza sereni e nuvolosità sui settori tirrenici. Al pomeriggio tempo asciutto con velature in transito su tutte le regioni. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole al mattino nubi sparse e precipitazioni sulla Sardegna, sereno sul resto del meridione. Al pomeriggio ancora isolate piogge sulla Sardegna con cieli molto nuvolosi, stabile altrove con qualche velatura in transito. In serata insiste il maltempo sulla Sardegna fin verso le ore notturne, mentre altrove avremo cieli sereni o poco nuvolosi. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari mossi o localmente agitati.

Temperature minime e massime stazionarie o in lieve aumento specie al Centro-Nord.

