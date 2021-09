Teleangiectasia emorragica ereditaria: la ricerca latita

La teleangiectasia emorragica ereditaria (HHT): una malattia da non dimenticare durante la pandemia di COVID-19

Da novembre 2019 a oggi, quasi 6000 lavori sono stati pubblicati su COVID-19. Sorprendentemente, nessuno riguardante l’HHT. Eseguendo una ricerca su Pubmed e usando le parole chiave “Hereditary Haemorrhagic Telangiectasia” OR “Hereditary Hemorrhagic Telangiectasia” OR “HHT” OR “Rendu-Osler-Weber” AND “COVID-19” OR “coronavirus”, non sono stati trovati risultati.

Questo – spiega il CEMAD Gemelli – è sorprendente in quanto, sebbene l’HHT sia una malattia rara, ci sono molte ragioni per cui merita speciali attenzioni durante la pandemia COVID-19.

Hereditary Haemorrhagic Telangiectasia: A Disease Not to Be Forgotten During the COVID-19 Pandemic

