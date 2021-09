Sindrome di Sanfilippo: nuova luce sulle basi biologiche

Come sempre in questi casi, la strada verso un farmaco di uso clinico è lunga, ma è stata aperta e le possibili ricadute riguardano anche tutte le altre forme di mucopolisaccaridosi nelle quali l’eparansolfato non viene correttamente degradato, come le altre forme di MPS 3 e l’MPS 2, tutte caratterizzate da una fase iniziale di autismo seguito da demenza. Inoltre, potrebbero riguardare anche forme non genetiche di autismo. “Sempre più studi suggeriscono un coinvolgimento del metabolismo dell’eparansolfato nell’insorgenza di disturbi dello spettro autistico non legato a sindromi genetiche: il nostro risultato è un’ulteriore conferma.

* Maria De Risi, Michele Tufano, Filomena Grazia Alvino, Maria Grazia Ferraro, Giulia Torromino, Ylenia Gigante, Jlenia Monfregola, Elena Marrocco, Salvatore Pulcrano, Lea Tunisi, Claudia Lubrano, Dulce Papy-Garcia, Yaakov Tuchman, Alberto Salleo, Francesca Santoro, Gian Carlo Bellenchi, Luigina Cristino, Andrea Ballabio, Alessandro Fraldi, and Elvira De Leonibus, “Altered heparan sulfate metabolism during development triggers dopamine-dependent autistic-behaviours in models of lysosomal storage disorders”. Nature Communications, 9th June 2021

FONTE: TELETHON