Previsioni meteo 1 settembre 2021: clima mite sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 1 settembre 2021: tempo stabile sull’Italia con l’anticiclone delle Azzorre, peggioramento al Centro-Sud nel weekend

Si fa spazio la stabilità sul nostro territorio, grazie all’allontanamento della depressione che nei giorni scorsi ha permesso un calo delle temperature e l’arrivo di piogge e temporali in Italia. La rimonta dell’anticiclone delle Azzorre determinerà quindi nelle prossime ore condizioni meteo stabili, con clima gradevole. Nella giornata di oggi e anche domani il sole sarà protagonista, ad eccezione di isolati rovesci di stampo pomeridiano sull’arco alpino e lungo l’Appennino.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS tra venerdì e sabato è atteso un peggioramento a partire dalla Sardegna e poi su gran parte delle regioni tirreniche del Centro e del Sud. Le piogge non saranno di forte intensità ma il tempo risulterà comunque instabile. I modelli rinviano invece all’inizio della prossima settimana l’arrivo di una più intensa perturbazione atlantica, che potrebbe portare copiose precipitazioni al Nord e poi anche sulle regioni centrali.

Intanto per oggi, mercoledì 1 settembre 2021, al Nord Italia al mattino tempo stabile con cieli sereni, qualche nube al Nord-Ovest. Al pomeriggio attesi rovesci e temporali su Alpi centro-occidentali e Appennino settentrionale, sereno o poco nuvoloso sugli altri settori. Residue piogge in serata sulle Alpi occidentali, sereno o poco nuvoloso altrove.

Al mattino tempo stabile con cieli sereni su tutte le regioni centrali. Instabilità in aumento al pomeriggio con rovesci e temporali nelle zone interne, asciutto sugli altri settori. Stabilità nelle ore serali con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi.

In Toscana cieli sereni in mattinata su tutta la Toscana, mentre al pomeriggio le nubi tenderanno ad aumentare sulle zone interne senza dare luogo a fenomeni. Ampi spazi di sereno nelle ore serali su tutti i settori.

Giornata pienamente estiva al meridione: al mattino cieli per lo più soleggiati su tutti i settori. Al pomeriggio isolati rovesci o temporali nelle zone interne peninsulari, tempo invariato altrove. In serata tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.

In Calabria giornata caratterizzata da tempo prevalentemente stabile con sole prevalente su tutto il territorio nelle ore diurne, possibili piogge pomeridiane sulla Sila. In serata non si attendono variazioni.

Temperature minime in calo al Nord e in aumento al Centro-Sud e Isole. Massime in lieve calo sui settori adriatici, in rialzo altrove.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.