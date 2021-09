Fortnite: Il Lupo in fiamme arriva nel Pacchetto Crew

Novità in arrivo su Fortnite: Il Lupo in fiamme sarà nel Pacchetto Crew di Settembre 2021 a partire dalla giornata di oggi

Il primo delle Prime Ombre esce allo scoperto. Così inarrestabile che Mida lo reclutò per primo, Il Lupo in fiamme arriva nel Pacchetto Crew di Settembre 2021. Questo Pacchetto Crew sarà a disposizione degli abbonati alla Crew di Fortnite a partire dal 1° settembre alle 02:00 ora italiana.

Quando si faranno vedere gli altri membri delle Prime Ombre? I prossimi due membri faranno il loro ingresso trionfale nei Pacchetti Crew di ottobre e novembre. A novembre, inoltre, i giocatori abbonati che avranno ottenuto tutte le Prime Ombre riceveranno uno stile bonus per ciascuna.

Il pacchetto Crew di settembre

Cos’altro c’è nel Pacchetto Crew di settembre? Cavaliere di nascita, Il Lupo in fiamme è abile nell’arte della spada. Con il dorso decorativo Zanne in fiamme potrai avere le spade a portata di mano e poi sfoderarle sotto forma di piccone Zanne in fiamme.

A fine settembre tenete d’occhio i canali social per conoscere la storia de Il Lupo in fiamme.