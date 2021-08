Rai1 ricorda Lady Diana con un documentario

“D. Time – il tempo di Lady D.” in prima serata su Rai1: Rai Documentari ricorda la principessa Diana con una coproduzione internazionale

Nel giorno dell’anniversario della morte, avvenuta il 31 agosto 1997, Rai Documentari porta in prima serata “D. Time – Il tempo di Lady D.”, una coproduzione internazionale sulla vita della principessa Diana. Il documentario, in onda su Rai1 mercoledì 31 agosto alle 21.25, ha come voce narrante la conduttrice del Tg1 Laura Chimenti per un racconto della vita di Diana Spencer e dei trent’anni che l’hanno vista protagonista della scena internazionale.

Interprete unica del suo tempo, capace di comprendere lo spirito degli ultimi trent’anni del XX secolo, Diana ha contribuito ad ispirare cambiamenti sociali, passando da timida sposa alle prime esperienze nella casa reale inglese a consorte del principe ereditario impegnata nel sociale insieme alle star di Hollywood e del pop anni ’80, fino a diventare la “Principessa del popolo”, emblema pubblico di un nuovo candore emotivo durante i mutevoli anni ’90 della Gran Bretagna sotto i New Labour.

Il documentario include filmati d’archivio straordinari e inediti della vita di Lady D., insieme a scene iconiche dei cambiamenti culturali, sociali, economici che Diana ha vissuto negli anni ’80 e ’90.