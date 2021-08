Previsioni meteo 31 agosto 2021: piogge pomeridiane al Nord e in Toscana

Le previsioni meteo di oggi, martedì 31 agosto 2021: instabilità tra pomeriggio e sera sulle regioni settentrionali e zone interne della Toscana. Bel tempo sul resto della Penisola

Il mese di agosto, caratterizzato in larga parte da caldo e temperature record, volge al termine con condizioni meteo prevalentemente stabile per una timida rimonta anticiclonica. Nella giornata di oggi avremo dunque tempo in prevalenza stabile, specie al Centro-Sud e sulle Isole maggiori dove si toccheranno anche i +35°C. Al Nord e sulle zone interne della Toscana sono attese invece piogge e temporali nelle ore pomeridiane.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS anche domani lo scenario resterà pressoché invariato con una prima parte della giornata stabile e possibili precipitazioni di stampo pomeridiano al settentrione e zone appenniniche. Il tempo potrebbe peggiorare invece nel corso del prossimo fine settimana: da venerdì una perturbazione potrebbe raggiungere il Nord e il Centro, accompagnata da forti piogge.

Intanto per oggi, martedì 31 agosto 2021, al Nord Italia al mattino nuvolosità irregolare sulle regioni settentrionali, con locali piogge tra laguna Veneta e Ligure. Al pomeriggio attesi rovesci e temporali sull’arco Alpino e sull’Appennino settentrionale, con qualche sconfinamento sulle pianure specie al nord-est. In serata tempo in miglioramento, con residue piogge tra Lombardia e Veneto. Sereno o poco nuvoloso altrove.

Al Centro al mattino tempo stabile con cieli sereni su tutte le regioni e qualche velatura tra Toscana e Lazio. Instabilità al pomeriggio sulla dorsale Appenninica; fenomeni più estesi sulla Toscana e tempo asciutto sulle coste. Stabilità nelle ore serali con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi.

In Toscana in particolare sole prevalente nelle ore mattutine su tutta la Toscana, mentre al pomeriggio isolati e sparsi temporali interesseranno i settori interni lasciando asciutto il settore costiero. In serata il tempo tornerà ad essere stabile su tutta la regione.

Giornata pienamente estiva al meridione: al mattino cieli per lo più soleggiati su tutti i settori. Al pomeriggio isolate piogge tra Campania e Molise, non sono attese variazioni di rilievo altrove. In serata tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi, specie sulle Isole Maggiori.

Temperature stabili o in aumento nei valori minimi. Massime stazionarie o in lieve calo al Centro; in rialzo altrove.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.