Marina Erroi debutta con il singolo “Paracadute”

Paracadute (Feat. Biondo) è il primo singolo di Marina Erroi: il brano d’esordio della giovane artista pugliese è online sulle piattaforme digitali

Marina Erroi è nata il 9 febbraio 2003 a Taranto, originaria del paese Avetrana.

Nel corso degli anni ha avuto diversi interessi ma l’unica passione che ha nutrito fin da piccola è la musica.

Comincia ad appassionarsi del canto e con il passare del tempo instaura un legame sempre più forte, diventa il suo angolo di sfogo nei momenti in cui si sentiva sovrastata dalle tante delusioni, è solo in quella sua piccola bolla che impara ad essere sé stessa e amarsi nelle sue fragili insicurezze.

Marina Erroi firma il suo primo contratto discografico con la MMline Records per poi passare con la Jericho Records. Marina è seguita dalla discografica e Manager Maria Totaro e dai produttori Anthony & Vittorio Conte.

“Quando ho ascoltato il pezzo – spiega Marina -, ho provato un’emozione indescrivibile, pian piano il progetto prendeva forma ed è stata una sensazione così bella che è difficile da spiegare. Quando finalmente ho cantato il pezzo l’ho sentito già mio, mi ci sono trovata subito in sintonia e per tutta la giornata mi risuonava sempre nella testa. Il giorno in cui il mio Manager mi ha detto che saremmo usciti con un singolo/featuring con Biondo ero così contenta di poter avere l’opportunità di sperimentare e condividere l’arte della musica con chi come me ne è appassionato. Dopo questa uscita il mio obiettivo è quello di far conoscere alla gente le stesse emozioni che provo io mentre canto. Poter esprimere cosa sento e riuscire ad arrivare nei cuori di chi mi ascolta, fare entrare ognuno nel mio mondo e riuscire a far emozionare con la mia voce”.

“Paracadute è un brano che racconta l’amore nella prospettiva dell’entusiasmo di potersi amare avendo la consapevolezza che prima o poi si dovrà convivere con l’abbandono

ogni cosa ha un inizio ogni cosa ha una fine”

Paracadute è stata scritta da Anthony Conte composizione e testo da Biondo Composizione e Testo della parte rap. Prodotta arrangiata e mixata da Vittorio Conte ai Jericho Studios. Label : Jericho Records