Cibus: Monini debutta nel mercato delle olive da tavola

Protagonista a Cibus 2021, l’azienda umbra Monini fa il suo ingresso nel mercato delle olive da tavola, un segmento in continua crescita

Un’avventura imprenditoriale che ha il sapore di un ritorno alle origini, di un omaggio al prodotto da cui tutto ha preso vita: L’Oliva. Monini, da tre generazioni la famiglia italiana dell’olio extravergine, entra in un mercato – quello delle olive da tavola – che sfiora i 140 milioni di euro di valore e continua a godere di ottima salute. Un ingresso, sugellato a Cibus 2021 (Fiera di Parma, 31 agosto – 3 settembre), che avviene dalla porta principale, con un approccio basato sulla qualità e un posizionamento premium, in linea con la strategia aziendale di portare l’eccellenza del made in Italy anche sugli scaffali dei supermercati.

L’Oliva, questo il nome della nuova linea di prodotto, è composta da una selezione delle cultivar di maggior pregio dell’olivicoltura italiana – Sant’Agostino, Peranzana, Bella di Cerignola – ed offre al consumatore una triplice garanzia: origine al 100% italiana, coltivazione al 100% biologica certificata e garantita da ICEA, lavorazione 100% al naturale senza l’utilizzo di coloranti, conservanti o pesticidi e senza alcun liquido extra di conservazione. Gli unici ingredienti ammessi sono le olive, il sale e una “patina” di olio extravergine biologico, ovviamente Monini, firma d’autore che rende ancora più unico e inimitabile un prodotto che si distingue anche per un packaging di pregio, comodo in quanto liquid-free e perfettamente richiudibile, adatto per ogni occasione di consumo.

Una cura per i dettagli e per la qualità che fin dalle origini è stata la bussola dell’azienda umbra e che oggi si rafforza con una strategia a lungo termine di investimenti, dal campo alla tavola, e con nuove proposte commerciali.

“Entriamo in questo mercato – spiega Monini – con la stessa mission che da sempre ci contraddistingue, ovvero fornire al consumatore un prodotto di qualità eccellente e dalle caratteristiche uniche. Da sempre il nostro impegno è offrire ‘una spremuta di olive’ di grande qualità e pensiamo di avere i titoli e l’esperienza per proporre al consumatore anche l’assaggio in purezza e del tutto al naturale delle migliori cultivar italiane”.

Monini insomma non è più “solo” il marchio distintivo del più nobile dei condimenti, ma anche un compagno ideale e ricercato per ogni occasione, capace di offrire un quid in più al momento dell’aperitivo, alle ricette di casa e a ogni piccola pausa gourmet nel segno della qualità.

L’OFFERTA OLIVE MONINI

L’Italia è la nazione che vanta la più vasta biodiversità al mondo in olivicoltura: nel nostro Paese esistono 538 diverse cultivar di olive (il doppio della Spagna), ognuna con caratteristiche e peculiarità proprie. Monini ha selezionato alcuni tra i gioielli del nostro territorio per realizzare la sua gamma di olive da tavola garanzia di:

• 100% origine italiana: una selezione delle migliori cultivar della Penisola;

• 100% coltivazione biologica;

• 100% al naturale, senza coloranti né conservanti, senza liquido.

Buste da 150g; prezzo consigliato: €2,99 / busta; shelf life: 12 mesi ambient

Monini ha scelto di offrire al consumatore la più ampia varietà di scelta, selezionando 2 olive verdi – una denocciolata e l’altra intera – e 2 nere – anche in questo caso una senza nocciolo e l’altra con nocciolo.

L’OLIVA SANT’AGOSTINO (verde, intera)

L’oliva Sant’Agostino è una delle migliori olive da tavola provenienti dalla ricchissima area olivicola pugliese; il suo sapore gradevolmente dolce e sapido la rende ideale come snack o in abbinamento ad altri piatti.

L’OLIVA PERANZANA (nera, intera)

L’oliva Peranzana, pregiata oliva da tavola pugliese caratterizzata dalla sua forma leggermente allungata, ha nell’odore gradevolmente vegetale e nel sapore rustico i suoi punti di forza; è ideale per spuntini, aperitivi e nei piatti della tradizione.

L’OLIVA BELLA DI CERIGNOLA (verde, denocciolata)

Sicuramente una delle olive italiane più conosciute al mondo, apprezzata per il suo sapore gradevolmente sapido, erbaceo e leggermente speziato con note di mandorla amara, è perfetta per un aperitivo o uno snack.

Selezione Italiana: un anno di riconoscimenti da esperti e mercato

La famiglia italiana dell’olio punta sulla qualità superiore e convince tanto il pubblico quanto i giudici internazionali. Incetta di premi per la Selezione Italiana nel 2021, dal Giappone agli Stati Uniti.

Parma, 31 agosto 2021 – Italiana al 100%, tracciata, di qualità garantita. E, in appena un anno di vita, riconosciuta e celebrata anche dalla critica internazionale. È decisamente positivo il primo bilancio della Selezione Italiana, la prestigiosa “collezione” firmata Monini e composta da tre referenze che rappresentano una selezione appunto di extravergini di qualità, ottenuti da olive acquistate e frante esclusivamente in Italia: GranFruttato dal gusto deciso, Bios, biologico pluripremiato, e Amabile dal gusto morbido, prodotto inedito e adatto a tutti i palati.

La linea, che aveva fatto il suo debutto in società proprio lo scorso anno a Parma, oggi celebra il suo primo compleanno nel segno dei riconoscimenti internazionali ottenuti: per il GranFruttato e il Bios medaglia d’argento al concorso Olive Japan 2021, Gold Award al NYIOOC World Olive Oil di New York e ingresso nella semifinale del Premio Lodo 2021. Per il Bios anche la prestigiosissima incoronazione del Biol come uno dei migliori extravergini biologici al mondo. Ultimo in ordine di tempo il Bicchiere d’Oro al GranFruttato per la categoria Verde Medio alla seconda edizione del Milan International Olive Oil Award organizzato dall’oleologo italiano per eccellenza Luigi Caricato.

Riconoscimenti di critica che si rispecchiano anche nell’ottimo andamento di mercato: in un’annata complessa come quella che stiamo attraversando il fatturato dell’azienda ha toccato 155 milioni di euro, in crescita del 7,9% sul 2019, anche grazie alla spinta del segmento Premium e alla crescente richiesta del consumatore di prodotti italiani e tracciati, oltre che buoni. Tre valori che sono proprio alla base della Selezione Italiana, che garantisce: italianità dalla materia prima alla lavorazione, tracciabilità certificata da Bureau Veritas e verificabile con una semplice scansione del QR code in etichetta, qualità garantita e certificata dal Consorzio Extra Vergine di Qualità (CEQ).

Selezione Italiana

Origine, tracciabilità e qualità superiore certificata in bottiglia: sono i valori che si trovano nella gamma Selezione Italiana Monini, composta da tre referenze che rappresentano una prestigiosa selezione di extravergini di qualità, ottenuti da olive acquistate e frante esclusivamente in Italia: GranFruttato dal gusto deciso, Bios, il Biologico pluripremiato, e Amabile dal gusto morbido, prodotto inedito e adatto a tutti i palati.

Schede prodotto

GranFruttato

Confezione da 1 Lt

Prezzo consigliato: 6,99 euro

Selezione dal gusto fruttato e deciso, ideale per i palati più esigenti. Bouquet ricco e variegato, evoca note floreali e di mandorla. Poche gocce a crudo bastano ad esaltare piatti della tradizione o creazioni contemporanee.

Bios

Confezione da 0,75 Lt

Prezzo consigliato: 7,49 euro

Per chi cerca un prodotto biologico di qualità superiore, con caratteristica gustativa armoniosa e piacevole. Il bouquet evoca eleganti toni dell’erba appena tagliata. Consigliato per condire a crudo ed in generale per tutti i piatti delicati.

Amabile

Confezione da 1 Lt

Prezzo consigliato: 6,99 euro

Selezione dal profilo gustativo più morbido, adatto a tutti i palati. Il piacevole bouquet evoca toni floreali, vegetali e di carciofo. Sa interpretare le sfumature di piatti ricercati così come di ricette semplici e pietanze non elaborate.

CIBUS 2021: Padiglione 5 stand D008