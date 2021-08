Waterdrop lancia l’App per restare sempre idratati

Per aiutare la sua community a vincere la sfida dell’idratazione, Waterdrop ha creato una nuovissima app: ecco come funziona

Waterdrop® nasce con una mission importante ed essenziale: aiutare le persone a bere più acqua. In estate è ancora più importante mantenere il corpo sempre idratato. Le alte temperature e il dispendio di energia richiedono un’idratazione costante.

Per aiutare la sua community a vincere la sfida dell’idratazione, Waterdrop ha creato una nuovissima app. L’iniziativa è partita dall’appassionata community del brand, sempre ingaggiata in un consumo consapevole e nella ricerca di un benessere costante.

Waterdrop ha raccolto a lungo i feedback dei suoi consumatori, ognuno con esigenze e stili di vita diversi, ma tutti con lo stesso desiderio di sentirsi bene e aiutare l’ambiente. Dopo uno scambio appassionato di idee, il brand ha sviluppato una app pensata per accompagnare tutti gli hydration lovers in un percorso alla ricerca dello star bene. Pensata come hydration tracker, l’applicazione serve a fissare un obiettivo giornaliero di idratazione, e prevede punti e premi per chi raggiunge e mantiene i suoi obiettivi con costanza. Oltre che a segnare il consumo giornaliero d’acqua, si possono anche annotare i flavours preferiti o più usati di microdrink, per avere un diario giornaliero ricco di gusti. Disponibile dal 19 luglio scorso sulla maggior parte dei dispositivi iOS e Android, la app Waterdrop è l’alleata perfetta per un benessere 24/7!

La famiglia dei microdrink accoglierà anche l’attesissimo ritorno di VIBE, una speciale limited edition a base di menta e rosmarino. Ogni confezione contiene 12 microdrink, infusi di vitamine B6, C ed E, privi di conservanti e di zuccheri, che si sciolgono facilmente in un bicchiere d’acqua fresca e che contengono appena 4 calorie per cubetto. Il packaging è sostenibile e riciclabile, compatto e raffinato, perfetto da conservare in borsa o nello zaino per essere portato sempre con sé.