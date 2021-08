Previsioni meteo 30 agosto 2021: bel tempo al Centro-Sud

Le previsioni meteo di oggi, lunedì 30 agosto 2021: la perturbazione si allontana dall’Italia, torna il sole sulle regioni centrali e meridionali

Ultimi giorni del mese di agosto con condizioni meteo stabili su gran parte dell’Italia dopo il definitivo allontanamento della perturbazione che nel weekend ha portato piogge, temporali e un brusco calo termico. Nella giornata di oggi il sole tornerà protagonista, con temperature massime in rialzo e su valori gradevoli. Il tempo risulterà dunque stabile al Centro e al Sud mentre al settentrione avremo ancora instabilità pomeridiana, specie sull’arco alpino.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS anche domani non sono attese variazioni di rilievo, mentre mercoledì correnti più instabili potranno portare piogge sparse al Centro-Nord. Regna l’incertezza poi per il primo fine settimana di settembre: il modello americano rilancia l’arrivo di un’ondata di maltempo dapprima al Centro-Sud e poi anche al Nord, ma serviranno nuove conferme nei prossimi giorni.

Intanto per oggi, lunedì 30 agosto 2021, al Nord Italia al mattino tempo stabile su tutti i settori, maggiori addensamenti sulle Alpi con locali piogge. Nel corso del pomeriggio instabilità in aumento sull’arco alpino con sconfinamenti fin sulle zone di pianura, specie al Nord. In serata residue precipitazioni e schiarite.

Al Centro al mattino tempo stabile su tutte le regioni. Ampi spazi di sereno anche nel corso delle ore pomeridiane, innocui annuvolamenti lungo l’Appennino. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque.

Al Sud e sulle Isole nelle ore mattutine tempo stabile e soleggiato. Bel tempo anche nel corso del pomeriggio con variabilità asciutta sui rilievi.

Temperature minime e massime in aumento su tutta la Penisola.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.