Jennifer Lopez incanta Venezia alla sfilata di D&G

Jennifer Lopez regina indiscussa della sfilata di Dolce&Gabbana a Venezia, in attesa della Mostra del Cinema al via l’1 settembre

La 78/a Mostra del Cinema è alle porte (1-11 settembre al Lido) ma il glamour ha già animato Venezia. Dopo le sfilate di Saint Laurent e Valentino, l’alta moda arriva in laguna con Dolce&Gabbana. Domenico Dolce e Stefano Gabbana per la grande occasione hanno ricreato uno spettacolo mozzafiato ispirato al barocco (tocco inconfondibile della casa di moda italiana) e ai gran balli della Serenissima.

Come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), la regina indiscussa della sfilata dedicata all’alta moda, però, è stata senza alcun dubbio Jennifer Lopez. La cantante e fidanzata di Ben Affleck (atteso alla Mostra per The Last Duel. Ci sarà anche JLo?) ha sfoggiato un completo barocco – corpetto e pantaloni – impreziosito da un ricamo floreale, una cappa, un diadema in testa e gioielli dorati. Un trionfo ‘d’oro’ che ha fatto impazzire i fan della pop star con alcuni alcuni scatti postati sui social che hanno ‘infiammato’ Venezia (e per fortuna c’è l’acqua).