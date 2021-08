Il concerto di Mannarino a Verona spostato al 2022

TBA – ARENA DI VERONA – VERONA

Chi non intende usufruire del biglietto già acquistato per l’Arena di Verona, come da normativa, ha tempo fino al 30 agosto per presentare su ticketone un’istanza di rimborso alla quale corrisponderà l’emissione di un voucher di importo pari al prezzo del titolo di acquisto.

In alternativa, è sempre possibile rivendere il proprio titolo d’ingresso su Fansale, il mercato ticketOne per lo scambio di biglietti.