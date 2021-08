In estate tra i pericoli maggiori per i cani, oltre al fastidioso forasacco, vi è il colpo di calore che può manifestarsi anche al chiuso

In piena estate, tra i pericoli maggiori per i cani (oltre ai fastidiosi forasacchi) vi è il colpo di calore, ovvero un aumento della temperatura corporea del cane a seguito del caldo e delle temperature elevate e può manifestarsi anche al chiuso (ad esempio all’interno dell’auto) o in assenza del sole, quando la temperatura esterna è molto alta ed è associata a un elevato tasso di umidità o alla mancanza di ventilazione, condizioni a cui l’organismo non riesce ad adattarsi. MYLAV ( www.mylav.net ) – laboratorio di analisi veterinarie privato con un’esperienza ventennale a servizio dei medici veterinari, liberi professionisti, di tutta Italia – ha pensato di analizzare la tematica, offrendo qualche utile spunto di riflessione e strumento per tutti quei proprietari di cani, ma non solo, che in questa stagione si trovano loro malgrado ad avere a che fare con il colpo di calore.

La temperatura nei cani

Nel cane, la temperatura media oscilla tra i 38,1° e i 38,9°, ed è superiore quindi a quella di noi umani. “Quando la temperatura del cane raggiunge i 41°, o addirittura li supera, c’è il rischio concreto di colpo di calore che consiste in una grave emergenza che può portare a complicazioni e anche alla morte del nostro amico, per cui è importante che il proprietario sappia come riconoscerne i sintomi e come comportarsi ma soprattutto è importante che sappia cosa fare per evitarla” spiega il Dott. Isidoro Grillo, esperto MYLAV e Direttore de “Il Fatto Veterinario” .

Come avviene la termoregolazione nel cane

Prima di parlare, però, di cosa fare in caso di colpo di calore è necessario fare un passo indietro e spiegare come avviene la termoregolazione nel cane. Il cane non suda attraverso la pelle, come noi umani: il pelo fa da termoisolante e permette di isolare e proteggere la cute sia in estate (ad esempio dal sole) sia in inverno (dal freddo e dagli agenti atmosferici), ma non vedremo mai un mantello di un cane o di un gatto bagnato di gocce di sudore.

Il processo di termoregolazione del cane avviene attraverso la respirazione. L’aria che passa attraverso le canne nasali dell’animale, infatti, raffredda il sangue che attraversa i vasi sanguigni del naso e che consente così al cane di abbassare la propria temperatura corporea. Nel caso in cui il cane sia eccessivamente accaldato, la funzione delle canne nasali non basta più ed entra quindi in gioco la bocca: il nostro udito percepirà l’ansimare del cane e la nostra vista noterà una lingua a penzoloni. In questo caso l’aria, passando sopra la lingua umida, è in grado di raffreddarla, raffreddando anche il circolo sanguigno e di conseguenza la temperatura corporea.

“La situazione si complica però se il cane inala aria troppo calda, come ad esempio nei mesi estivi di Luglio e Agosto – spiega sempre il Dott. Isidoro Grillo – e il sistema di termoregolazione non è più in grado di raffreddare l’animale. In questo caso il rischio di colpo di calore è ancora più concreto, e bisogna agire in maniera davvero tempestiva”.

Ci sono razze canine che sono maggiormente predisposte ai colpi di calore, parliamo delle cosiddette razze brachicefale (razze dal muso “schiacciato”). Tra queste vi sono i Boxer, Bulldog, Carlini, Pechinesi, ma anche Bouledogue, Dogue de Bordeaux, Shar Pei e molte altre ancora. Nonostante queste razze siano più predisposte ai colpi di calore, ne possono soffrire comunque tutti i cani, indipendentemente dalla conformazione del cranio.

“Ovviamente a parte i cani brachicefali, bisogna prestare particolare attenzione anche ai cani anziani, malati, ai cuccioli ma anche ai cani obesi o affetti da gravi malattie respiratorie o cardiache” spiegano da MYLAV.

Come riconoscere il “colpo di calore” e cosa fare

“Se il cane sta avendo un colpo di calore, lo si vede perché l’animale fa fatica a respirare, ansima in maniera eccessiva, la bocca e le mucose diventano rosso scuro e anche appiccicose a causa della respirazione affannosa e dell’estrema disidratazione. Inoltre, l’atteggiamento del cane apparirà agitato e impaurito per la condizione che sta vivendo – spiegano da MYLAV – il colpo di calore va subito preso seriamente, perché se non preso in tempo può portare alla perdita di coscienza, al coma e alla morte”.

La prima cosa da fare se ci sembra che il cane abbia un colpo di calore, è bagnarlo subito con acqua fresca (se piccolo lo si può immergere direttamente nella vasca, se invece è grande ed è difficile da prendere in braccio può essere utile bagnarlo con teli imbevuti, bottiglie o spruzzini). Nel tentativo di raffreddare l’animale non bisogna però utilizzare acqua troppo fredda o ghiaccio per evitare che si possa verificare uno shock termico.

Nel frattempo, è necessario avvertire subito il proprio veterinario di fiducia e recarsi da lui nel più breve tempo possibile. Durante il trasporto può essere utile guidare con i finestrini aperti per aumentare l’evaporazione dell’acqua dal mantello del cane il che favorisce la riduzione della temperatura “I cani che vengono raffreddati durante il trasporto verso il veterinario hanno maggiori possibilità di sopravvivenza“ spiegano da MYLAV.

Come prevenire il colpo di calore?

In particolar modo nei mesi estivi, ma non solo, è fondamentale che l’animale abbia sempre a disposizione un’abbondante ciotola di acqua fresca, così come è importante che abbia un riparo all’ombra e che non esca e non faccia attività fisica, soprattutto se sportiva, nelle ore più calde.

Se il cane deve essere trasportato in auto è preferibile che sia attivata l’aria condizionata oppure che vi siano i finestrini ben aperti, è anche possibile bagnare il mantello dell’animale.

Attenzione anche per gli altri animali, come ad esempio i gatti

I cani infatti non sono gli unici animali a soffrire il caldo e a temere gli spiacevoli colpi di calore. Anche i gatti, infatti, non sono dotati di ghiandole sudoripare (se non a livello dei polpastrelli ma non sono sufficienti a disperdere efficacemente il calore corporeo).

Anche i gatti manifestano il colpo di calore respirando più frequentemente ed a bocca aperta e con salivazione eccessiva, in questo caso si raccomanda di bagnarlo e portarlo da un veterinario.

Per aiutare i gatti a combattere il caldo, è utile farli soggiornare in luoghi ventilati ed ombreggiati, lasciargli sempre a disposizione acqua fresca (ma non fredda) e cambiargliela spesso. Può essere

anche utile dare da mangiare al gatto solo nelle ore più fresche, per evitare che il cibo, soprattutto umido, con il caldo si deteriori. Infine, se si vede il gatto accaldato, lo si può bagnare leggermente con dell’acqua fresca soprattutto testa, collo, ascelle, addome, inguine e zampe.

E i cavalli?

Sebbene possiamo vedere sudare i cavalli anche a livello corporeo, tanto da esistere uno strumento specifico, il raschietto da sudore, denominato anche stecca (una lama sottile e flessibile munite di due manici alle estremità, utile per asportare il sudore o l’acqua dal corpo dell’animale) questi soffrono molto il caldo, alla pari di cani e gatti.

Proprio per questo, nei mesi più caldi, come Luglio e Agosto, vengono allenati nelle primissime ore del mattino, quando le temperature sono ancora miti: i cavalli in esercizio, e quindi sotto sforzo, producono molto calore che, se non correttamente dissipato per evaporazione, porta al surriscaldamento dell’animale e ad un conseguente disidratazione, da non sottovalutare perché può portare l’animale in shock ipovolemico.

Un adeguato apporto di acqua, una dieta corretta (che comprenda vitamine e minerali), la limitazione dell’esercizio fisico e ripari dal sole sono tutte condizioni necessarie per evitare lo stress da calore.

MYLAV

MYLAV (ex “Laboratorio di analisi veterinarie La Vallonea”) nasce nel 2002 come dipartimento di analisi veterinarie di un laboratorio di analisi cliniche umane. Nel 2005 l’azienda viene certificata ISO 9001:2000 divenendo il primo laboratorio di analisi veterinarie in Italia a raggiungere questo importante traguardo (per poi ottenere sette anni dopo la certificazione ISO 9001:2008). Tra i servizi offerti ai medici veterinari vi sono: analisi di laboratorio con prenotazione on-line, servizio di consulenza per i casi più complessi, canali di informazione per i proprietari di animali e molto altro ancora. Nel 2018, e per i tre anni successivi, il Financial Times inserisce il laboratorio nella classifica delle 1000 aziende a più̀ elevata crescita in Europa. Solo un anno dopo, Il Sole 24 Ore riconosce MYLAV come Leader della Crescita 2019 (una delle 450 aziende italiane), anche questo titolo detenuto da tre anni. MYLAV è anche impegnata nel sociale a fianco di Save The Children, Mission Rabies, Wami: Water with a Mission, Medici Senza Frontiere e AGEBEO.

