“Tutto da rifare” è il nuovo libro di Roberta Paola Fornari

Si intitola “Tutto da rifare – Un caso insolito per il commissario Giambiancô” il nuovo romanzo di Roberta Paola Fornari disponibile online e in libreria

Un thriller psicologico nel quale si racconta l’ineluttabilità della vita e della morte, si diventa grandi, si fondano nuove speranze quando oramai si credevano morte. Ma infine è sempre tutto da rifare.

Una storia di amicizia, quella di Miriam e Viola. Una girandola di eventi che si dipanano tra Milano, Torino, Roma, Portopalo di Capo Passero e Bormes les Mimosas. Tutto ha origine dalla situazione economica disastrosa in cui versano Miriam e il fidanzato, costretti a chiedere soldi ad una persona “fidata”. Una duplice scomparsa, poi l’incontro con il commissario Giambiancô, che consiglia a Viola di raccontare gli accadimenti in un libro, che porterà alla soluzione del mistero.

Roberta Paola Fornari

Milanese, vive a Roma con il marito. Ha conseguito due lauree brevi in Marketing-Comunicazione e Lingue Orientali. Dopo varie esperienze di lavoro, come insegnante, interprete per il Medio Oriente, account executive e copywriter inizia a lavorare per le produzioni televisive e nella Direzione Risorse Artistiche del gruppo Mediaset. Oggi si occupa di produzione e casting. La passione per i thriller l’ha spinta a scrivere questa sua seconda opera dopo l’ottimo riscontro commerciale e di critica del primo libro Lo sappiamo bene che l’assassino non è tra di noi.

https://www.leucotea.it/store/product/tutto-da-rifare