Previsioni meteo 29 agosto 2021: piogge verso il Sud Italia

Le previsioni meteo di oggi, domenica 29 agosto 2021: il tempo migliora al Nord e al Centro, piogge e temporali si spostano sulle regioni meridionali

La stagione estiva meteorologica si avvia verso la sua conclusione con l’ultimo weekend di agosto caratterizzato da condizioni meteo autunnali. Sull’Italia infatti è arrivata l’annunciata perturbazione che ha portato nella giornata di ieri piogge e un brusco calo termico al Nord e al Centro. Nella giornata di oggi il tempo migliorerà sulle regioni centro-settentrionali mentre le piogge si sposteranno verso il Sud della nostra Penisola. Attese dunque precipitazioni e un calo delle temperature al meridione.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS l’inizio della prossima settimana vedrà un miglioramento, con tempo in prevalenza stabile almeno fino a mercoledì. Il mese di settembre potrebbe iniziare invece con il ritorno del maltempo, ma serviranno ulteriori conferme tra domani e martedì.

Intanto per oggi, domenica 29 agosto 2021, al Nord Italia al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori, maggiori addensamenti sulle Alpi orientali con locali piogge. Al pomeriggio instabilità in aumento su arco alpino e regioni di Nord-Est con piogge e temporali sparsi, ampie schiarite altrove. In serata residue precipitazioni sul Triveneto, asciutto altrove con nubi sparse e schiarite. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio locali fenomeni tra Abruzzo e basso Lazio, asciutto altrove con ampi spazi di sereno. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali o nord-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

In Toscana giornata di bel tempo con sole prevalente nelle ore mattutine e pomeridiane su gran parte del territorio; in serata si confermano le condizioni di stabilità.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo instabile con piogge e acquazzoni sparsi su Calabria e Sicilia settentrionale, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio molte nuvole con piogge e acquazzoni sparsi specie sui settori interni Peninsulari e della Sicilia, più asciutto altrove. In serata residue piogge su Puglia, Basilicata e Calabria, nubi sparse e schiarite altrove. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari molto mossi o agitati.

In Calabria piogge diffuse nel corso della giornata dapprima sulla costa tirrenica e poi sulle zone centro settentrionali della regione. Miglioramento atteso tra la sera e la notte.

Temperature minime stazionarie, massime in lieve rialzo al Centro-Nord e in diminuzione al Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.