Manifestazioni No Green Pass: tensioni a Roma e Milano

Manifestazioni No Green pass, tensioni nelle città italiane: a Roma aggredita una giornalista, a Milano assalto a un gazebo del Movimento 5 stelle

“Questo è in parte quello che ho cercato di documentare ieri sera col mio telefonino in mezzo alla manifestazione #NoGreenPass a Roma, prima che mi fosse tolto dalle mani e che fossi minacciata e ferita. Vogliono #libertà ma ho trovato solo molta rabbia e troppa violenza. #novax“. Con queste parole la giornalista di RaiNews24, Antonella Alba, ha commentato su twitter l’aggressione di cui è stata vittima ieri sera durante una manifestazione contro il Green pass che ha avuto luogo nella Capitale. Attimi di tensione si sono registrati a piazza del Popolo quando i manifestanti hanno tentato di partire verso Montecitorio e Palazzo Chigi. A respingerli le forze dell’ordine, che hanno deviato il corteo non autorizzato verso via Flaminia, in direzione della sede Rai di via Mazzini. In piazza c’erano anche militanti di Forza Nuova.

“Per loro sono una “giornalista terrorista” mentre io cercavo solo di tornare a casa mia e fare qualche domanda, e invece hanno bloccato il traffico per ore. Grazie alle forze dall’ordine sono ancora tutta intera”, ha aggiunto Alba commentando un video caricato sul social.

ROMANO (PD): “GRAVE VIOLENZA NO VAX CONTRO GIORNALISTA RAINEWS“

“Gravissima l’ennesima aggressione NoVax contro la libera stampa, in questo caso contro una giornalista del Servizio Pubblico Radiotelevisivo”. Lo scrive su Twitter Andrea Romano, deputato Pd e membro della Commissione di Vigilanza Rai, commentando l’aggressione di cui è stata vittima ieri sera a Roma la giornalista di RaiNews24 Antonella Alba. “Di fronte a questo ennesimo episodio di violenza, è ancora più urgente che tutta la politica si mostri unita e responsabile nei confronti della campagna vaccinale e dell’utilizzo dei Green Pass. A partire da quelle forze politiche, come Fratelli d’Italia e Lega, che spesso ambiguità e collateralismo verso l’irresponsabile protesta NoVax. È in primo luogo da loro – conclude Romano – e dunque da Salvini e Meloni, che anche a tutela del diritto d’informazione ci aspettiamo la condanna più severa di questo e di tutti gli altri episodi di violenta intimidazione”, conclude.

M5S: “VERGOGNOSA AGGRESSIONE ALLA GIORNALISTA DI RAINEWS24“

“È vergognosa l’aggressione subita dalla giornalista di RaiNews24, Antonella Alba – a cui va tutta la nostra solidarietà – mentre svolgeva il suo lavoro. Assistiamo ad episodi di violenza da parte chi sostiene di manifestare in nome di libertà e democrazia. È inaccettabile”. Come spiega la Dire (www.dire.it) sono le parole dei parlamentari del MoVimento 5 Stelle in Commissione di Vigilanza Rai.

RAID A MILANO

Ieri a Milano, nel corso del corteo No Green Pass, alcuni manifestanti hanno assalito un gazebo del Movimento 5 stelle in Darsena. “Mentre ero al banchetto per raccogliere le firme a sostegno della lista comunale del Movimento 5 Stelle e della candidata sindaca Layla Pavone, abbiamo subito un violento attacco che ha distrutto il nostro gazebo e i materiali, mettendo a rischio la nostra incolumità. Spero che i colpevoli vengano sanzionati, va bene esprimere il proprio dissenso, ma sempre nei limiti della non violenza”. Lo denuncia, in un post su Facebook, il senatore del Movimento 5 Stelle Daniele Pesco, presidente della commissione Bilancio di Palazzo Madama.

CONTE: “GESTO GRAVISSIMO, ANTIDEMOCRATICO“

“A Milano hanno distrutto un gazebo del Movimento 5 Stelle dove si raccoglievano le firme per la presentazione della lista per l’elezione comunale. È un gesto gravissimo, profondamente antidemocratico. La risposta migliore che la comunità milanese può offrire è presentarsi” per “depositare una firma: una firma non solo per il Movimento 5 Stelle ma per l’affermazione dei valori che presiedono a una libera competizione democratica”. Così su Facebook Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 stelle.

SPERANZA: “SOLIDARIETÀ AL M5S”

“Aggredire chi fa politica in modo democratico e pacifico è inaccettabile. Le immagini dell’assalto al gazebo M5S a Milano sono terribili e non devono più ripetersi. A tutta la comunità del M5S va la mia solidarietà”. Così il Ministro della Salute, Roberto Speranza.