Covid: stop alla mini quarantena per arrivi dal Regno Unito

Con la nuova ordinanza del Ministero della Salute niente mini quarantena di 5 giorni per i vaccinati provenienti dalla Gran Bretagna

Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato un’ordinanza di proroga delle misure restrittive per i cittadini provenienti da altri Paesi. Nell’ordinanza è anche previsto dal 31 agosto il superamento della mini quarantena di 5 giorni per chi viene dal Regno Unito nel caso in cui sia stato completato il ciclo vaccinale e contemporaneamente si abbia un test negativo.

Sicilia in zona gialla

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia del 27 agosto 2021, ha firmato una nuova Ordinanza che dispone il passaggio della Regione Sicilia in area gialla.

“È la conferma che il virus non è ancora sconfitto – ha detto il ministro Speranza – e che la priorità è continuare ad investire sulla campagna di vaccinazione e sui comportamenti prudenti e corretti di ciascuno di noi”.

Complessivamente, quindi, la ripartizione delle Regioni e Province Autonome nelle diverse aree in base ai livelli di rischio a partire dal 30 agosto 2021 è la seguente:

area rossa : (nessuna Regione e Provincia autonoma)

: (nessuna Regione e Provincia autonoma) area arancione : (nessuna Regione e Provincia Autonoma)

: (nessuna Regione e Provincia Autonoma) area gialla : Sicilia

: Sicilia area bianca: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto.

