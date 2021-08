ANBSC cerca nuove figure professionali

ANBSC, l’Agenzia che si occupa dei beni confiscati, pubblica l’avviso per la ricerca di nuove figure professionali: domande entro il 10 settembre

Sono 15 le nuove figure professionali richieste dall’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC) – di cui 13 con il profilo di consulenti junior per l’analisi, la catalogazione e la digitalizzazione di procedimenti giudiziari e 2 con il profilo di esperti middle in analisi e catalogazione di procedimenti giudiziari di applicazione di misure patrimoniali – da destinare alla bonifica e all’integrazione delle banche dati relative ai beni sequestrati e confiscati.

Il bando di partecipazione alla selezione, che rientra nell’ambito della convenzione quadro del programma di efficientamento e reingegnerizzazione dei processi interni sottoscritto tra l’ANBSC e la società Studiare e Sviluppo del ministero dell’Economia e delle Finanze, è disponibile on line al link https://www.studiaresviluppo.it/avvisi/avviso-per-collaborazione-professionale-team-di-esperti-anb201-10-08-2021/ .

Le candidature, per i due diversi profili professionali, potranno essere presentate secondo le modalità previste dall’avviso pubblico entro e non oltre le ore 18 del 10 settembre 2021.