Infermieri: aperto il bando per il Premio Bollini

Premio “Giovanna Bollini” per infermieri neolaureati: aperto il bando, le domande devono pervenire entro il 10 settembre 2021

Il premio per le migliori tesi di laurea nasce per ricordare ed onorare la memoria di Giovanna Bollini, scomparsa il 24 settembre 2014, primo Direttore della Direzione Infermieristica Tecnica Riabilitativa Aziendale, che, come Infermiera e poi Direttore Infermieristico, si è costantemente impegnata nel miglioramento della qualità dell’assistenza infermieristica.

Il bando è aperto ai laureati al corso magistrale e alla laurea triennale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche.

Possono partecipare i laureati dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2020.

Le domande devono pervenire entro il 10 settembre 2021.

Scarica il bando e il modulo di ammissione:

