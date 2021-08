Esdra pubblica il nuovo singolo “Il Patto”

Disponibile radio e in digitale “Il Patto” (800A Records) secondo singolo della giovane cantautrice siciliana Esdra

Fuori in radio e in digitale “Il Patto” (800A Records – ascolta qui), secondo singolo di ESDRA, altra splendida perla cantautorale, intima e delicata, dopo “Pianta e uragano”, brano d’esordio che ha ottenuto un grande riscontro (è stato inserito nelle playlists New Music Friday di Spotify e Apple Music e Scuola Indie).

“Il Patto” è una ballata dolcissima e potente, che descrive perfettamente l’identità di ESDRA, ispirata dai cantautori italiani degli anni ’70, con influenze indie e post-punk: “due protagonisti indubbiamente diversi tra loro, proprio come ne “La gabbianella e il gatto” – racconta l’autrice – la cui differenza viene però colmata da una più profonda necessità di dare e darsi senza riserve e senza chiedere nulla in cambio, nella speranza di poter volare sempre più in alto, lontani con gli occhi ma con i cuori vicinissimi”.

Testo e musica del brano sono di ESDRA. Il brano è stato prodotto, mixato e masterizzato da Fabio Rizzo (Eugenio in via di Gioia, Dimartino, Alessio Bondì) presso Indigo Studios, Palermo. Al singolo hanno partecipato Vincenzo Guerrieri alle batterie, Salvatore Maria Sclafani ai mandolini e Gloria Giacchino ai violini. L’artwork è a cura di ESDRA.

Esdra Sciortino, in arte ESDRA, ha 20 anni ed è di Palermo. Artista eclettica che sa esprimersi sia in musica che attraverso le immagini, attraverso illustrazioni, foto e video. Qualcuno l’ha definita un “fiore punk”. Durante gli anni della scuola studia pianoforte, arte e si affaccia al mondo della musica grazie a progetti minori che le permettono di sperimentare e sviluppare un proprio stile di scrittura e composizione, ispirato a quello dei cantautori italiani degli anni ‘70, con influenze indie e post-punk. Nel 2019 decide di intraprendere un percorso da solista, trascorre un anno sabbatico in Ungheria come volontaria e al suo ritorno entra nel roster di 800A Records. A maggio 2021 esce “Pianta e uragano” primo singolo di Esdra, accompagnato dal videoclip GUARDA VIDEO, inserito nelle playlists New Music Friday di Spotify e Apple Music e Scuola Indie.

IG: https://www.instagram.com/esdra_____/

FB: https://www.facebook.com/esdrainartesdra