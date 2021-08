Anticorpi bispecifici: Amgen fa sua Teneobio

Amgen si rafforza nel settore degli anticorpi bispecifici con l’acquisto di Teneobio che include TNB-585, attualmente in fase di sviluppo per il cancro alla prostata metastatico resistente alla castrazione

Amgen ha raggiunto un accordo per acquisire tutte le azioni in circolazione della biotech Teneobio con un pagamento anticipato in contanti di 900 milioni di dollari. Ha anche accettato di effettuare futuri pagamenti ai detentori di azioni Teneobio per milestone contingenti per un valore potenziale fino a ulteriori 1,6 miliardi di dollari in contanti.

Secondo Amgen, le tecnologie di anticorpi bispecifici e multispecifici di Teneobio completeranno le sue capacità esistenti con l’aggiunta di una piattaforma di sole catene pesanti che “permette un approccio di scoperta semplificato e basato sulla sequenza per i leganti del target”, mentre la nuova piattaforma T-cell engager di Teneobio dovrebbe fornire “un approccio differenziato, ma complementare” all’attuale piattaforma BiTE della società.

“La piattaforma di anticorpi di Teneobio completa le nostre capacità esistenti e potrebbe potenzialmente darci una serie più diversificata di blocchi di costruzione che possono essere sviluppati in nuove terapie multispecifiche”, ha commentato il capo della R&S di Amgen David Reese. “Inoltre, la disponibilità della tecnologia CD3 engager di Teneobio ci permetterà di ampliare le nostre capacità nella generazione di bispecifici e, con la nostra tecnologia, di personalizzare il dominio di ingaggio delle cellule T delle molecole a seconda della malattia e del target”, ha detto.

Roland Buelow, amministratore delegato di Teneobio, ha notato che negli ultimi cinque anni, la sua azienda ha sviluppato competenze nell’ingegneria efficiente di terapie multispecifiche e bispecifiche differenziate “con profili di sicurezza, efficacia e farmacocinetica potenzialmente migliori della prima generazione di ingaggiatori di cellule T”.

Anticorpo bispecifico di fase I per il cancro alla prostata

L’accordo include l’anticorpo bispecifico di fase I TNB-585 di Teneobio, attualmente in fase di sviluppo per il cancro alla prostata metastatico resistente alla castrazione. Amgen ha detto che TNB-585 rafforza il suo attuale portafoglio di cancro alla prostata, che comprende acapatamab, ex AMG 160, e AMG 509, entrambi in fase I. “Ognuna di queste tre terapie sperimentali utilizza un approccio diverso per trattare una malattia altamente prevalente per la quale sono molto necessarie nuove opzioni di trattamento”, ha aggiunto. L’azienda guadagna anche diverse attività precliniche della pipeline oncologica che, a suo dire, hanno il potenziale per la registrazione a breve termine di un nuovo farmaco sperimentale.

A giugno, AbbVie ha esercitato il suo diritto di acquisire TeneoOne, affiliata di Teneobio, che include TNB-383B, un bispecifico anti-CD3/BCMA per il trattamento del mieloma multiplo recidivato o refrattario. Nel frattempo, prima che l’acquisizione di Amgen si chiuda, altre tre affiliate di Teneobio saranno scorporate agli attuali azionisti di Teneobio, ovvero TeneoTwo, TeneoFour e TeneoTen.