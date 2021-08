Angelo Pulvirenti nelle librerie con Il Siceliota

Entheos Edizioni presenta il suo primo romanzo storico: Il Siceliota di Angelo Pulvirenti è disponibile nelle librerie e store digitali

Per la collana Gli Storici di Entheos, Entheos Edizioni presenta il romanzo storico di Angelo Pulvirenti, Il Siceliota.

Sicilia V Sec. a.C.

Alle falde della grande madre Aitna si dipana il percorso esistenziale del giovane Diomedes di Katane in un quadro storico intricato e violento che vede la contrapposizione tra le póleis di origine Dorica e quelle di dinastia Ionica, tra tirannide e democrazia e tra Elleni e Siculi.

Il protagonista sarà chiamato a districarsi tra i doveri di fedeltà e appartenenza che lo legano alla sua città e al suo popolo, e la forza dei sentimenti che nutre verso gli amici e gli affetti più cari.

In questa complicata ricerca di una soluzione capace di superare le differenze etniche e sociali che attraversano la Sicilia e le genti che la abitano, Diomedes percepisce che l’unico elemento unificante è la stessa terra in cui tutti risiedono, rappresentata plasticamente dall’Etna. Solo lei sarà in grado di unire il destino delle moltitudini che vivono e vivranno alle sue pendici.

Titolo: Il Siceliota

Autore: Angelo Pulvirenti

Genere: Storico

Editore: Entheos Edizioni

Nr. pagine: 400

Prezzo: 16 euro

Disponibile sul sito della casa editrice