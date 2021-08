Alessio D canta “Un’estate con la maschera”

Alessio D in rotazione radiofonica e online su tutte le piattaforme digitali con il nuovo singolo dal titolo “Un’estate con la maschera”

“Un’estate con la maschera” è il singolo di Alessio D, fuori in radio e in digitale, arrangiato dal Maestro Giancarlo Prandelli e Massimo Galfano insieme all’artista stesso.

Il singolo è accompagnato da un simpatico video musicale (https://youtu.be/q9oyFjvA85Y ), girato da Carlo Neviani, che ironizza sull’ipotetica vacanza di un ragazzo svizzero in una località turistica frequentata principalmente da giovani; l’unico problema che sorge è quello rappresentato dalle mascherine, come mostra il protagonista (si tratta di Alessio D stesso) che tenta di godersi la vacanza tra mille peripezie e riflessioni in una calda estate “pandemica” che, seppur segnata da limitazioni, lascia comunque spazio alla voglia di vivere appieno e in modo prudentemente spensierato come dice lo stesso artista “cerco di godermela al massimo, ovviamente seguendo sempre le norme , ma non facendomi mancare nulla, apprezzando le piccole cose”.

CREDITS

Autore: Massimo Galfano- Alessio Di Raimondo

Compositore: Giancarlo Prandelli

P.line: GNERECORDS

Edizioni: MUSICAVIVA

Recorded: GNERECORDS studios

Master: GNERECORDS Giancarlo Prandelli

Video: Carlo Neviani

Ass. Massimo Galfano

Aiuto ass. Broodie

Loc.Lago di Garda