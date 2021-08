Si avvicina il cambio gomme invernale: cosa ci riserva il mercato?

La bella stagione sembra durare sempre troppo poco tempo, nemmeno il tempo di godersi il sole, il caldo e le belle giornate che il pensiero ci riporta subito a pensare all’arrivo dell’autunno, con le sue giornate uggiose, fredde e grigie.

Con l’estate che ormai è già alle sue battute finali, complice il tempo che sembra volare sempre più in fretta, tutti gli automobilisti devono cominciare a pensare al consueto cambio gomme da estive ad invernali.

Infatti, proprio come succede ogni anno nei mesi di marzo ed aprile, nei quali scatta l’obbligo di effettuare il cambio da pneumatici invernali ed estivi, anche nei mesi di ottobre e novembre entra in vigore l’obbligo di effettuare lo switch da pneumatici estivi ad invernali.

Anche in questo caso la scelta dello pneumatico giusto da montare sulla nostra auto, che abbia le caratteristiche necessarie e che sia in grado di rispettare quelle che sono le nostre esigenze, si rivela di estrema importanza.

Infatti è bene partire con anticipo nella valutazione e nella scelta di quale tipo di gomme andare a montare sulla nostra vettura per affrontare il periodo invernale, evitando di ridursi all’ultimo secondo, con il rischio di effettuare una scelta approssimativa e non ottimale.

Infatti scegliere la gommatura adatta che andrà ad equipaggiare la propria vettura, soprattutto nel periodo invernale nel quale neve, gelo, temperature basse e pioggia sono all’ordine del giorno, si rivela di enorme importanza e potrebbe fare la differenza in diverse situazioni, oltre che ad influire in maniera piuttosto preponderante su quella che è la sicurezza degli occupanti del veicolo.

Proprio per questo motivo ora andremo a fare chiarezza su come ed entro quale data gli automobilisti sono obbligati ad effettuare il cambio da pneumatici estivi ad invernali, vedremo il perché una buona gommatura invernale può davvero fare la differenza durante la marcia del veicolo e, infine, andremo a scoprire quelle che sono le migliori gomme invernali che quest’anno ci riserva il mercato, così da poter fare effettuare la miglior scelta possibile.

Cambio gomme da estive ad invernali: cosa dice la legge

Come succede ogni anno, con l’arrivo dell’autunno arriva anche il momento di pensare al cambio gomme da estive ad invernali, non solo per uno scrupolo personale, ma proprio perché ce lo impone la legge.

Infatti le date ufficiali entro le quali ogni automobilista dovrà provvedere ad effettuare lo switch da pneumatici estivi a pneumatici invernali sono imposte per legge al 15 novembre. Entro questa data, limite massimo di tempo per fare il cambio, ogni automobilista dovrà equipaggiare la propria vettura con degli pneumatici invernali.

Il cambio però può essere effettuato solo a partire dal 15 ottobre, data dalla quale inizia il periodo di tempo nel quale gli automobilisti possono fare il cambio di gommature.

Ciò significa che tutti gli automobilisti hanno un periodo di tempo per cambiare gli pneumatici estivi di un mese, dal 15 ottobre al 15 novembre. Passata la data del 15 novembre ogni automobilista che non avrà montato gli pneumatici invernali non sarà più in regola, e potrà essere soggetto a sanzioni da parte delle forze dell’ordine.

Infatti, secondo il Codice della Strada, chiunque sarà fermato durante il periodo invernale senza essere in possesso di pneumatici termici o, in alternativa, delle catene a bordo, rischia di incorrere in pesanti sanzioni amministrative che possono arrivare fino a 355 euro.

Gomme invernali: perché è così importante montarle e scegliere quelle giuste

In molti, erroneamente, sottovalutano l’importanza dell’equipaggiare la propria vettura durante il periodo invernale con degli pneumatici termici, così come danno poca importanza a quanto sia fondamentale scegliere pneumatici invernali di buona qualità e che sappiano garantirci determinate performance.

Infatti gli pneumatici invernali sono gomme create appositamente per affrontare al meglio le rigide temperature invernali, comportandosi in modo ottimale con fondi stradali con poca aderenza, ghiacciati e nevosi. In queste condizioni tipiche del periodo invernale, le gomme termiche sono in grado di garantire un livello di grip e aderenza ottimale, preservando e innalzando il livello di sicurezza durante la marcia del veicolo.

Le gomme invernali infatti sono progettate per dare il massimo della loro efficienza fino a temperature che sia aggirano intorno ai 14 gradi. Un pneumatico estivo invece, utilizzato a temperature troppo basse, perderà tutte le sue proprietà costruttive, abbattendo il livello di aderenza del veicolo e mettendo in situazioni di pericolo tutti gli occupanti dello stesso.

Il cambio gomme quindi non dovrebbe essere effettuato solo per non incorrere in sanzioni, ma piuttosto per garantirsi un livello di sicurezza elevato.

Oltre all’importanza del cambio da gomme estive a quelle invernali, è molto importante porre anche molta attenzione sul tipo e il modello di gomma che si andrà a scegliere. Infatti è sempre meglio prediligere una buona gommatura, con caratteristiche tecniche accettabili e che sia pienamente compatibile con il veicolo sul quale andrà montata.

Gomme invernali: cosa ci riserva il mercato per questo inverno

Il mercato degli pneumatici è veramente molto vasto e variegato, con decine e decine di aziende produttrici che ogni anno propongono nuovi prodotti. Come abbiamo detto in precedenza scegliere uno pneumatico invernale di qualità è molto importante, e potrebbe fare la differenza in moltissime situazioni.

Proprio per questo motivo di seguito andremo a vedere le ultime novità del settore, scoprendo quelli che sono i migliori pneumatici invernali, ideali per affrontare in totale tranquillità e sicurezza questo inverno che ormai è alle porte.

Pneumatici invernali Michelin Alpin A4

Come succede ormai per ogni tipo di pneumatico, Michelin entra nella classifica top anche degli pneumatici invernali, in modo particolare con il modello Alpin A4.

Si tratta infatti di uno pneumatico dalle caratteristiche tecniche molto elevate, in grado di garantire un livello di grip ottimale anche in condizioni di fondo stradale con poca aderenza. Si rivela inoltre una gomma ottima per affrontare percorsi innevati ed è contraddistinta da un ottimo comportamento anche sul bagnato.

Gomme termiche Hankook Winter icept RS 2

Hankook ormai da decenni ci ha abituato a pneumatici caratterizzati da ottime performance e caratteristiche tecniche ai massimi livelli, il tutto ad un prezzo leggermente più contenuto rispetto alla concorrenza. È il caso dei Winter icept RS 2, gommatura invernale di punta della casa Sud Coreana, vincitrice di numerosi premi a livello internazionale merito dei suoi ottimi risultati ottenuti nei vati test qualitativi.

Infatti è uno pneumatico che garantisce un ottimo grip su fondi innevati e gelati, portando il livello di sicurezza molto in alto, con un ottimo comportamento anche in caso di manto stradale bagnato. Inoltre anche il consumo del battistrada è piuttosto buono, permettendo di effettuare chilometraggi anche piuttosto elevati.

Gomme invernali Pirelli Cinturato Winter

Tra le migliori proposte offerte dal mercato per gli pneumatici invernali troviamo, come ormai da molti anni, gli pneumatici Pirelli Cinturato Winter, gomma dalle caratteristiche tecniche molto elevate, in grado di donare un livello di aderenza su fondi ghiacciati ed innevati molto elevato.

Inoltre, grazie alla scanalatura del battistrada migliorato rispetto al passato, le Pirelli Cinturato Winter hanno un comportamento molto prevedibile e sicuro anche in caso di pioggia, con una gestione dell’aquaplaning ottimale.

Unica nota dolente di questi pneumatici è la rumorosità, leggermente superiore rispetto alla concorrenza.

Tutte queste, e molte altre gomme, si possono trovare nei differenti negozi on line, come ad esempio il SitoDelleGomme. In questo modo gli automobilisti possono scegliere in totale autonomia e comodità le gomme che meglio si adattano alle loro necessità strizzando l’occhio al risparmio.