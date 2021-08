Previsioni meteo 27 agosto 2021: maltempo in arrivo

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 27 agosto 2021: perturbazione in arrivo sulle regioni del Nord e del Centro Italia, entro domenica piogge anche al Sud

Dopo una prima parte di agosto con caldo record le condizioni meteo sono cambiate drasticamente in questa settimana, caratterizzata dal cedimento dell’anticiclone nordafricano. Correnti fresche e instabili continuano dunque a interessare la nostra Penisola, dove si registrano piogge pomeridiane e locali rovesci. Nella giornata di oggi inoltre arriverà anche una nuova perturbazione che porterà precipitazioni, localmente abbondanti, a partire dal Nord Italia e poi anche sulle aree centrali.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS domani avremo ancora maltempo specie sulle regioni centrali mentre domenica le piogge raggiungeranno il Sud Italia. L’inizio della prossima settimana si preannuncia più asciutto, ma attenzione perché l’inizio di settembre potrebbe essere caratterizzato da un ritorno del maltempo.

Intanto per oggi, venerdì 27 agosto 2021, al Nord Italia al mattino piogge sparse e locali temporali su Liguria e Pianura Padana, asciutto altrove con poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento con temporali su Alpi, Prealpi e Appennino settentrionale, piogge sparse anche in Emilia Romagna e variabilità asciutta altrove. In serata cieli nuvolosi con piogge su tutte le regioni.

Al Centro al mattino tempo stabile e soleggiato sulle regioni centrali. Al pomeriggio attesi temporali sulle regioni adriatiche, Umbria e zone interne del Lazio, altrove non sono previste variazioni di rilievo. In serata residue piogge sulle Marche e rilievi tra Lazio e Abruzzo, stabile e asciutto sul resto del Centro.

In Toscana ampi spazi di sereno alternati ad innocui addensamenti nel corso della giornata; locali temporali sui settori dell’Appennino Tosco Emiliano. In serata il tempo si manterrà asciutto su gran parte del territorio, isolate piogge a ridosso dei rilievi.

Al Sud e sulle Isole tempo stabile al mattino con prevalenza di cieli sereni su tutte le regioni, isolate piogge sulla Sardegna occidentale. Al pomeriggio isolate piogge sulle coste della Campania, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata nessuna variazione di rilievi con tempo stabile e asciutto ovunque.

In Calabria giornata all’insegna del tempo stabile con sole prevalente nelle ore mattutine e nel pomeriggio su tutto il territorio; tempo asciutto anche in serata con cieli sereni.

Temperature minime e massime in generale diminuzione.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.