Previsioni meteo 12 agosto 2021: caldo da bollino rosso in 10 città

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 12 agosto 2021: ondata di caldo africano sull’Italia, aumentano le città in stato di allerta e nel weekend è atteso il picco al Centro-Nord

Come anticipato nei giorni scorsi, ecco che l’intenso caldo africano sta arrivando al picco almeno al Sud con valori ben oltre i +40 gradi. Anche nel resto dell’Italia si registrano condizioni meteo stabili e soleggiate, con temperature superiori alle medie stagionali. Nella giornata di oggi non avremo dunque variazioni di rilievo, ad eccezione dell’aumento del caldo che purtroppo non ci abbandonerà a breve. Oggi avremo ben 10 città da bollino rosso: Bari, Bologna, Campobasso, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Rieti, Roma e Trieste. In altre 8 invece il caldo sarà da bollino arancione come indica il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS questa ondata di calore non darà tregua almeno fino alla prossima settimana. Nel prossimo weekend è atteso il picco al Centro e al Nord, mentre al Sud le temperature caleranno lievemente. Attese temperature anche superiori ai +40°C nelle grandi città, che per una rinfrescata dovranno attendere fino al 18 agosto.

Intanto per oggi, giovedì 12 agosto 2021, al Nord Italia al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni su tutte le regioni. Al pomeriggio isolate piogge sulle Alpi centro-orientali e su quelle del Piemonte, asciutto altrove con cieli in prevalenza soleggiati. In serata tempo stabile e asciutto con cieli sereni su tutte le regioni. Venti deboli o assenti di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Centro al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli pienamente soleggiati. Al pomeriggio nessuna variazione con cieli sereni su tutte le regioni. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-occidentali. Mari poco mossi o mossi.

In Toscana giornata all’insegna del tempo stabile con sole prevalente al mattino su gran parte della regione, qualche nube in più sui settori interni nel pomeriggio; in serata il tempo si manterrà asciutto su tutto il territorio.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni su tutte le regioni, nuvolosità irregolare sulla Sardegna. Al pomeriggio ancora tempo stabile e asciutto con prevalenza di cieli soleggiati, poco nuvoloso sulle isole. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con cieli sereni su tutte le regioni.

In Calabria tempo stabile per gran parte della giornata con sole prevalente al mattino su tutti i settori, possibili innocui addensamenti al pomeriggio. In serata il tempo sarà asciutto con ampi spazi di sereno su tutta la regione.

Temperature minime e massime in aumento al Centro-Nord, in lieve calo al Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.