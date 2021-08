Pitty Palace online con “Shoot To Thrill”

I Pitty Palace tornano con il brano “Shoot To Thrill”: il nuovo singolo della band è disponibile online sulle piattaforme streaming

La cover del famosissimo brano “Shoot To Thrill” degli AC/DC grida al mondo il ritorno il ritorno della rock band fiorentina PITTY PALACE (ex M.I.L.F.). Un autentico carro armato musicale costruito sulla potenza dei riff e sulla solidità della sezione ritmica crea il giusto contesto per far emergere tutte le qualità vocali del nuovo cantante Bobby Spittfire.

La canzone, originariamente parte del celeberrimo disco “Back in Black” degli AC/DC, è stata riproposta nel 2010 come colonna sonora di Ironman 2, film dal quale la band ha preso spunto per la copertina del singolo e per l’immagine dello static video che è possibile trovare su YouTube.

Con “Shoot To Thrill” i PITTY PALACE hanno pensato a tutto: basterà premere play e lasciarsi prendere dall’energia di questo nuovo singolo.

La musica sarebbe nulla senza il cambiamento. Guardando alla storia di tutti i grandi gruppi rock, è evidente come un percorso di crescita e successo non sia mai lineare. Con questa consapevolezza, l’hard rock band fiorentina M.I.L.F. rinasce nel 2021 con il nome PITTY PALACE.

Il nuovo cantante Bobby Spittfire va a sostituire Simone Galli portando alla band una graffiante presenza scenica e grinta esplosiva. Con la stessa voglia di portare il loro unico universo sonoro sul palco e con un cambio di line-up, gli ex M.I.L.F. aprono un nuovo capitolo alla loro storia, senza dimenticare l’esperienza accumulata negli anni. Dopo un passato che vede la pubblicazione di un EP e due dischi, l’ultimo dei quali è l’acclamato “Rolling Thunder”, i PITTY PALACE hanno ancora tanto da dire e hanno l’obiettivo puntato verso il futuro.