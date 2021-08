Malattia renale cronica: dapagliflozin approvato in UE

Malattia renale cronica in pazienti con e senza diabete di tipo 2: l’Unione europea approva il trattamento con dapagliflozin

Dapagliflozin, un inibitore del cotrasportatore sodio-glucosio 2 (SGLT2), è stato approvato nell’Unione Europea per il trattamento della malattia renale cronica (CKD) negli adulti con e senza diabete di tipo 2 (T2D).

L’approvazione della Commissione europea si basa sui risultati positivi dello studio di fase III DAPA-CKD. La malattia renale cronica è una condizione grave e progressiva definita da una ridotta funzionalità renale ed è spesso associata a un aumento del rischio di malattie cardiache o ictus. Colpisce 840 milioni di persone in tutto il mondo e circa 47 milioni nell’UE. Tuttavia, i tassi di diagnosi rimangono bassi e fino al 90% dei pazienti non sa di avere la malattia.

Il co-presidente della sperimentazione di fase III del DAPA-CKD e del suo comitato esecutivo, il Prof. Hiddo L. Heerspink, University Medical Center Groningen, Paesi Bassi, ha detto: “L’approvazione di oggi stabilisce che dapagliflozin è il primo inibitore SGLT2 approvato per il trattamento della malattia renale cronica indipendentemente dallo stato del diabete nell’UE. Sulla base dei risultati senza precedenti dello studio di fase III DAPA-CKD, dapagliflozin ritarda la progressione della malattia fornendo ai medici un’opportunità critica per migliorare la prognosi dei pazienti con malattia renale cronica”.

Mene Pangalos, vicepresidente esecutivo, R&S biofarmaceutica, ha detto: “L’approvazione di oggi è un’importante pietra miliare per Forxiga e ha il potenziale di trasformare il trattamento per i milioni di persone che vivono con la malattia renale cronica nell’UE. Mentre i nuovi farmaci come Forxiga fanno avanzare lo standard di cura, siamo anche impegnati nella prevenzione e nella diagnosi precoce di questa malattia spesso debilitante e pericolosa per la vita”.

Lo studio di fase III DAPA-CKD ha dimostrato che dapagliflozin, in aggiunta al trattamento standard di cura (SoC) con un inibitore dell’enzima di conversione dell’angiotensina o un bloccante del recettore dell’angiotensina, ha ridotto il rischio relativo di peggioramento della funzione renale, di insorgenza della malattia renale allo stadio terminale (ESKD), o il rischio di morte cardiovascolare (CV) o renale del 39% (l’endpoint primario composito), rispetto al placebo (riduzione del rischio assoluto [ARR]=5,3%, p<0,0001) in pazienti con CKD stadio 2-4 ed elevata escrezione urinaria di albumina.

Dapagliflozin ha anche ridotto significativamente il rischio relativo di morte per qualsiasi causa del 31% (ARR=2,1%, p=0,0035) rispetto al placebo. La sicurezza e la tollerabilità del farmaco erano coerenti con il consolidato profilo di sicurezza del farmaco.

CKD

La CKD è una condizione grave e progressiva definita da una ridotta funzionalità renale (dimostrata da una ridotta velocità di filtrazione glomerulare stimata (eGFR) o da marcatori di danno renale, o da entrambi, per almeno tre mesi). Le cause più comuni della CKD sono il diabete, l’ipertensione e la glomerulonefrite. La CKD è associata a una significativa morbilità del paziente e a un aumentato rischio di eventi CV, come l’HF e la morte prematura. Nella sua forma più grave, nota come ESKD, il danno renale e il deterioramento della funzione renale sono progrediti al punto da richiedere la dialisi o il trapianto di rene. La maggior parte dei pazienti con CKD muore per cause CV prima di raggiungere l’ESKD.

DAPA-CKD

DAPA-CKD è uno studio internazionale, multicentrico, randomizzato, in doppio cieco di fase III su 4.304 pazienti, progettato per valutare l’efficacia di dapagliflozin 10mg, rispetto al placebo, in pazienti con CKD stadio 2-4 ed elevata escrezione urinaria di albumina, con e senza T2D. Dapagliflozin è stato somministrato una volta al giorno in aggiunta al SoC. L’endpoint primario composito era il peggioramento della funzione renale o il rischio di morte (definito come un insieme di un declino dell’eGFR ≥50%, insorgenza di ESKD o morte per cause CV o renali). Gli endpoint secondari includevano il tempo alla prima comparsa del composito renale (declino sostenuto ≥50% dell’eGFR, ESKD o morte renale), il composito di morte CV o ricovero per HF (hHF), e la morte per qualsiasi causa. Lo studio è stato condotto in 21 paesi. I risultati dettagliati dello studio sono stati pubblicati su The New England Journal of Medicine.