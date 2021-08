Il tour di Enrico Brignano prosegue a Prato

Prodotto e distribuito da Vivo Concerti, lo show fa parte di una lunga tournée che porterà il comico in tutta italia. Gli show si terranno a: Prato (Piazza Duomo, 27 agosto), a Alba Adriatica (TE) (Piazza del Popolo, 28 agosto), a Roccella Jonica (RC) (Teatro al Castello, 2 settembre) a Messina (Arena Villa Dante, 3 settembre) a Ragusa (Arena Piazza Libertà, 4 settembre), a Taranto (Rotonda del Lungomare, 7 settembre) a Lecce (Piazza Libertini, 8 settembre) a Trani (BT) (“FuoriMuseo 2021” – Piazza Duomo, 9 settembre) Lanciano (CH) (Parco delle Rose, 10 settembre) a Taormina (ME) (Teatro Greco, 13 settembre) e a Verona (Arena di Verona, 15 settembre).

Con “UN’ORA SOLA VI VORREI – ESTATE 2021″, Enrico Brignano torna sulle scene con una serie di entusiasmanti date estive, con uno spettacolo che sfida e rincorre il tempo. A spasso nel suo passato, tra ricordi e nuove proposte che rappresentano un ponte gettato sul futuro, Enrico Brignano passeggia sulla linea tratteggiata del nostro presente, saltella tra i minuti, prova a racchiudere il fiume di parole che ha in serbo per il suo pubblico e a concentrare il più possibile, in un’ora e mezza di spettacolo.

