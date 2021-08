Fiabe: esce “Maguette bambina delle stelle”

“Maguette bambina delle stelle” di Martina Stipi arriva in libreria: la fiaba racconta di culture diverse e di amore che si espande

Maguette, bambina delle stelle è una storia magico-fiabesca per adulti, ragazzi e bambini in cui la protagonista, attraverso scoperte, segni e sorprese riesce a realizzare un sogno straordinario.

Gli incontri, umani e non, segnano svolte impreviste nella vita della bambina che, inaspettatamente, grazie a desideri che si incrociano, lascia il Senegal per raggiungere l’Italia dove riuscirà ad avvicinarsi alle stelle.

Martina Stipi

Nasce a Desenzano del Garda nel 1972, si laurea in legge presso l’università di Pavia. È esperta di diritto dell’immigrazione e di tematiche interculturali. È appassionata di Africa nera dove si reca da più di trenta anni per studio e per amore.

È presidente dell’associazione socio-culturale “Associazione TörTör” con cui ha un progetto in Senegal volto alla realizzazione di un centro socio-culturale. Nel 2015 pubblica Samba l’amico dei serpenti e La storia di Martedì. Nel 2020 il suo racconto La porta invisibile viene letto dall’attrice Valentina Carnelutti per il progetto della Regione Toscana “Leggere forte”.

https://www.leucotea.it/store/product/maguette-bambina-delle-stelle