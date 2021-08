Berlusconi ricoverato ancora una volta a Milano

Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi ricoverato al San Raffaele per una “valutazione clinica approfondita” dei suoi problemi di salute

Nuovo ricovero per Silvio Berlusconi. Il fondatore di Forza Italia si trova da mercoledì al San Raffaele di Milano dove sono in corso accertamenti per una “valutazione clinica approfondita” dei suoi problemi di salute.

La scorsa primavera Berlusconi era stato ricoverato al San Raffaele per ben due volte, per gestire delle complicazioni dovute anche all’infezione da Coronavirus che aveva contratto lo scorso settembre.

Come spiega la Dire (www.dire.it) si susseguono intanto le voci sul futuro di Forza Italia. Secondo quanto riportato oggi dalla stampa, Berlusconi avrebbe incontrato il presidente del Coni Giovanni Malagò per offrirgli la guida degli ‘azzurri’. Notizia però seccamente smentita da una nota della stessa Fi: “Le notizie diffuse oggi dal quotidiano ‘La Repubblica’ in merito a Forza Italia sono destituite di ogni fondamento. Il presidente Silvio Berlusconi non ha mai offerto al cavaliere del lavoro dottor Giovanni Malago’ la guida di Forza Italia. L’incontro dei giorni scorsi ha avuto come unico argomento lo sport: il presidente Berlusconi si è complimentato con il presidente del Coni per l’ottimo lavoro, testimoniato tra l’altro dai risultati sportivi dell’Italia di questa estate”.