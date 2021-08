Tavo pubblica il brano “Fiori e dinosauri”

Tavo online sulle piattaforme digitali con il nuovo singolo intitolato “Fiori e dinosauri”: il brano è anche in rotazione radiofonica

Disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming “FIORI E DINOSAURI” (Noize Hills Records), nuovo brano di TAVO. “Armonia e caos”, “bellezza e mostruosità”, “dolcezza e distruzione”: tutto questo è coesistito all’epoca del Mesozoico. La natura si sbizzarriva, armava di artigli, corazze e denti. E se da una parte c’erano i mastodontici e variegati dinosauri, dall’altra sbocciavano fiori diversi e coloratissimi. Ebbene sì, fiori e dinosauri sono nati nella stessa era, una storia vera – questa – da cui TAVO estrapola numerose metafore sulla vita, sulle relazioni e i sentimenti e le traduce in questa canzone: “FIORI E DINOSAURI”.

«Veniamo tutti da un periodo difficile o forse dobbiamo ancora realmente uscirne. Un periodo nel quale dolore, sconforto e solitudine hanno forse avuto la meglio – spiega l’artista a proposito del nuovo inedito – Ho scritto questa canzone tutta d’un fiato e mentre cercavo un titolo ho preso tra le mani il libro “Storia perfetta dell’errore” di Roberto Mercadini che ho letto e riletto più volte, finché leggendo un breve capitolo, mi sono imbattuto in due parole strane da vedere accostate tra loro. “Eccole!”. Mi sono detto. Ho trovato la forma che dovevano avere le mie emozioni nella canzone: “Fiori e Dinosauri”».

Biografia

Francesco Taverna, in arte TAVO, è un cantautore alessandrino classe !93 che figura tra gli artisti emergenti del panorama indie pop italiano. Dopo il suo primo concerto al Circolo Ohibò di Milano, TAVO trova presto spazio su palchi come Rocket club (Linoleum), Spaghetti Unplugged, Le Mura, Tendenze Festival, Radical Sheep Festival, Arezzo Wave e molti altri, ottenendo riconoscimenti come “Miglior performance live“. Presenta il nuovo tour 2020 in un concerto con i Sick Tamburo presso il Lab Alessandria. Viene definito su riviste e pagine di settore (rockit.it, Rumore, Le Rane…) come “Uno tra i profili più interessanti del panorama indie italiano” con il suo album d’esordio “Funambolo” (Noize Hills Records, 2018), una raccolta di melodie leggere e testi falsamente ironici che dipingono situazioni di vita dall’equilibrio instabile. L’ultimo EP di TAVO dal titolo “Theia” (Noize Hills Records) è disponibile dal 5 maggio 2020, ottenendo programmazioni radiofoniche (Radio Rai 1, 2, isoradio, ecc.) e posizionamenti rilevanti in TIM Music. Il videoclip di “Gange” viene pubblicato in anteprima esclusiva per Billboard Italia. Da aprile collabora con Levi’s Italia (“Live 501”) e Borsalino. Finalista al Premio Lunezia 2020, TAVO torna con un nuovo singolo: “Fiori e Dinosauri” (Noize Hills Records), disponibile in radio e in digitale dal 30 luglio 2021.

Facebook | Instagram