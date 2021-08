Monochromatic è il nuovo EP dei Milano 84

I Milano 84, sempre controtendenza, scelgono di pubblicare l’EP “Monochromatic” unicamente in una versione bundle (Vinile+CD)

Voglia di retro-future pop? Ci pensano i Milano 84! Manipolare il sound dell’indimenticabile decennio con consapevolezza e leggerezza è la scelta audace dei Milano 84, che oscillano tra italo disco e synthpop con eleganza e groove.

“Monochromatic” vanta collaborazioni del calibro di Vincenzo Salvia (Stranger Things) e Fabio Liberatori (Dalla, Stadio), alternando le mille sfaccettature dei vocalist ai remix che miscelano il tutto con un tocco contemporaneo.

La scelta controtendenza di pubblicare l’album unicamente in una versione bundle (Vinile+CD) rimarca la forte personalità del duo composto da Fabio Di Ranno e Fabio Fraschini, che scelgono di omaggiare la “Milano da bere” non solo nel sound, ma anche nella distribuzione.

IL POP CONCEPT “MILANO 84”



Fabio Di Ranno e Fabio Fraschini, autori, musicisti e producer, con il progetto Milano 84 sviluppano un concept che nasce dal desiderio di manipolare il pop degli anni 80 per portarlo in quello di oggi e vedere l’effetto che fa.

“MONOCHROMATIC EP”, SUONI 80’s E GUSTO CONTEMPORANEO

Pubblicato su vinile, nell’EP “Monochromatic” ci sono tutte le sfumature di colore della musica di Milano 84.

I sei brani di questo EP definiscono stile e influenze: “Milano, L’Amore” è la song che tutti gli appassionati degli 80’s non sapevano di volere: romantica, elegante ma con i bpm che fanno sudare. “Fanatic” è un modern classic, che prende l’italo disco e la trasporta nel futuro. Echi new wave caratterizzano “Suspiria on Tv”, “Awesome” accende di tinte solari il sound di Milano 84, “Play” flirta con l’elegante synthpop italiano e suggestioni cinematiche. “Lola”, infine, è un hommage ai Krisma e al segno che la loro musica e la loro creatività ha lasciato: una hit riproposta con amore e nuovi suoni che chiude “Monochromatic”, quality songs for italopop hearts.

A impreziosire il vinile, numerosi featuring: dalla regina della new italo disco Killme Alice, che intrepreta “Milano, l’amore” e “Awesome”, a Vanessa Elly e Laura Serra che aggiungono sfumature soul e charme al groove di “Fanatic” e “Play”. “Suspiria on TV” vede l’elegante partecipazione di Eleonora Cardellini e Gianluca Divirgilio (Arctic Plateau). La voce di Eugene, electro songwriter, regala a “Lola” stile e passione.

“MONOCHROMATIC UNRELEASED & REMIXED”, CD CON BONUS TRACKS

In tiratura limitata e in bundle al vinile, un cd con diverse bonus tracks. Gli inediti sono tre: “Milano 84” è la song che ha ispirato il nome del progetto ed è interpretata insieme a “Replay” da Alice Silvestrini, che accompagnerà nei live la promozione di “Monochromatic”. “The Lie” è un raffinato featuring con Laura Serra, anche autrice del testo, e il tocco unico di Fabio Liberatori (Dalla, Stadio).

Ricca anche la sezione remixed: Diego Burroni firma le suggestive versioni melodic house di “Suspiria On TV” e “The Lie”, Daniel Seven interpreta “Awesome” in sorprendente chiave happy hardcore, La Tosa infiamma di suoni contemporanei “Milano, L’Amore” e Vincenzo Salvia reinterpreta nella sua inconfondibile maniera l’italo disco di “Milano 84” song.

Accompagna l’uscita di questa release il videoclip ufficiale dell’inedito “Milano, L’Amore” feat Killme Alice.

Guarda il videoclip di “Milano, L’Amore”: https://bit.ly/3dN1NFw

SEGUI I MILANO 84 QUI:

Facebook: https://www.facebook.com/milano84italopop

Instagram: https://www.instagram.com/milano_84_official/?hl=it

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCKYvkYjrBXmK-bFUDExb3BQ

Bandcamp: https://milano84.bandcamp.com/

https://lostgenerationrecords.net/

https://bordelloaparigi.com/shop/vinyl/milano-84-monochromatic-ep/