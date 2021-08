Mark Donato torna con il nuovo singolo “Sueno Arabe”

Mark Donato torna con un nuovo singolo dal titolo “Sueno Arabe”: il brano è online su tutte le piattaforme digitali

Un pezzo dai suoni arabbeggianti che si muove inequivocabilmente nel mondo Dance /Ambient di qualità e che nel mese di Giugno ha raggiunto oltre 20.000 stream negli Stati Uniti. Ora sbarca in Italia per il sopraffino palato degli ascoltatori del nostro Belpaese.

Sono passati 20 anni dall’esordio di Mark come animatore turistico e Dj, catapultato nel mondo della musica quasi per caso, dopo aver conosciuto Federico Scavo e dopo aver prodotto insieme a lui il suo primo singolo dal titolo “Last Night Francesca St.martin” su etichetta Universal.

Il suo mondo artistico orbita prevalentemente attorno al pop, o come meglio lui definisce PopCorn ma senza lesinare le contaminazioni elettroniche che lo inseriscono di diritto nel campo della dance europea.

L’anno 2000 consacra la pubblicazione del singolo d’esordio “Last Night Francesca St.martin” distribuito in Italia, Turchia, Grecia e Spagna.

A Maggio e Luglio 2016 collabora con Lady Matriosca e con il Dj Massimo Padovani, in Dancing on my own, in Italia e Spagna.

Ora eccolo di nuovo con Sueno Arabe.

Etichetta Gaia TV/Distrokid

https://www.instagram.com/markdonatofficial/

https://open.spotify.com/artist/4LOqmKh1QqIFZApffuLnEu?si=Simvb-mtSleXqFLxoLIl-g&utm_source=copy-link&dl_branch=1