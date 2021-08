GialloZafferano su TikTok da record di follower

GialloZafferano conquista 1 milione di follower su TiKToK: ora c’è anche la food creator e TikTok ambassador Diletta Secco

Sbarcato su TikTok da poco più di un anno, GialloZafferano raggiunge quota 1 milione di follower, a conferma del successo della propria offerta su tutti i social network.

Un risultato a cui si sommano, sempre sulla piattaforma di video brevi, gli oltre 300.000 follower, in costante crescita, che il brand ha raggiunto nella sua versione internazionale in lingua inglese.

Il food media brand del Gruppo Mondadori ha conquistato da subito la community del popolare social network grazie al suo mix di contenuti esclusivi e linguaggi originali, studiato con l’obiettivo di coinvolgere attivamente un pubblico sempre più ampio e di essere punto di riferimento in cucina anche per i più giovani.

La formula delle video ricette in pillole si sta, infatti, rivelando vincente per GialloZafferano non solo su TikTok, ma anche sugli altri social network, in particolare Instagram, con oltre 40 milioni di visualizzazioni ogni mese.

Un successo raggiunto grazie a un palinsesto editoriale che vede coinvolti più di 50 top creator: da Aurora Cavallo (@cooker.girl), con il suo inconfondibile grembiule rosso e un vasto repertorio di ricette “tradizionalmente nuove”, a Daniele Rossi (@danielerossichef), irresistibile chef toscano capace di avvicinare chiunque ai piatti della tradizione popolare e alle materie prime più ricercate, fino a Khalid El Mahi (@foodqood), con la sua cucina ricca di contaminazioni mediorientali, e Andriana Kulchytska (@adrianathrr), alla costante ricerca delle proposte più divertenti strizzando l’occhio al mondo del fit.

Un gruppo di talenti giovani e dinamici, che da oggi si arricchisce della collaborazione in esclusiva editoriale della food creator e TikTok ambassador Diletta Secco (@dilettasecco), promotrice del concetto di sostenibilità in cucina con ricette semplici e dall’impronta unica, pensate per ridurre al minimo gli sprechi e sensibilizzare la community sul tema dell’alimentazione sana e a ridotto impatto ambientale.

«Abbracciare i social come paradigma di comunicazione vuol dire essere sempre pronti a sperimentare nuovi linguaggi e a interfacciarsi con target in continua evoluzione. La strategia di sviluppo del brand si rafforza così anche grazie alla collaborazione dei tanti creators che GialloZafferano è in grado di attrarre, diventando la casa dei migliori talenti in cucina», ha dichiarato Andrea Santagata, Direttore Generale di Mondadori Media. «I numeri in costante crescita confermano ancora una volta la straordinaria vocazione all’innovazione del nostro brand, capace di evolversi mettendo sempre al centro i bisogni e le richieste delle persone».

Il successo raggiunto su TikTok conferma la leadership di GialloZafferano nel segmento cucina. Giallozafferano.it è il sito web punto di riferimento con una unique audience di 15,4 milioni di utenti al mese (fonte: Audiweb, aprile 2021), a cui si aggiunge la leadership sui social media, con una community di 19,3 milioni di fan su sei piattaforme.

Risultati che concorrono alla crescita dell’audience di Mondadori Media, editore leader sui social con oltre 41,4 milioni di fan (fonte: Shareablee e Insight, giugno 2021) e punto di riferimento anche su TikTok, dove è presente con altri 8 brand, oltre a GialloZafferano, e più di 2,5 milioni di fan complessivi.

Queste novità si traducono in nuove opportunità anche per i partner commerciali, che possono così raggiungere nuovi pubblici e utilizzare formati editoriali innovativi, avvalendosi sia della content factory di Mondadori Media sia del team unico di food creator che collabora con i suoi brand.