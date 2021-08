Claudia Sacco online con il brano “America”

Claudia Sacco racconta l’amicizia nel nuovo brano “America”: il singolo è disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio

Esce “America” il nuovo singolo della cantautrice classe 2006 Claudia Sacco.

Il brano, pop di ottima fattura, parla di come si andrebbe fino in capo al mondo per una persona a cui si tiene moltissimo, come nel caso di un’amicizia speciale.

Si vorrebbe essere i primi a “Scoprire il Nuovo Mondo” solo per poterlo regalare a questa persona e vedere stupore e meraviglia affiorare sul suo viso, nella volontà di costruire nuovi ricordi insieme.

Il videoclip ufficiale che accompagna il brano, diretto da Gianmaria Palombo, mostra alcuni spaccati di vita di due amiche insieme, costrette a separarsi, ma costantemente unite dallo stesso fortissimo legame che le ha sempre accompagnate.

Claudia Sacco è una giovanissima cantante di Cecina. Nata nel 2006 a Segrate (MI), inizia gli studi musicali in tenerissima età. Debutta nel febbraio 2020 con la demo “Piume Di Cobalto”, seguita da “Tra il Silenzio e il Rumore”, “Buona Fortuna Italia”, “Timeless Journey”, “Rosa Senza Spine” , “Vorrei Essere la Neve” e “Tre Giri Intorno Al Sole”.

Dal 1 agosto 2020 ha firmato con Sorry Mom – Be NEXT Music, con cui pubblica i singoli “Emma” e l’ultimissimo “America”. Fatta eccezione per quest’ultima uscita, in tutte le canzoni Claudia compone la musica e canta, mentre la sorella Giulia scrive i testi. Il talento di Giulia nell’immedesimarsi nelle situazioni e nel trovare le parole giuste per raccontare argomenti anche forti e toccanti, trova nelle composizioni musicali di Claudia e nella sua voce la perfetta sintonia per arrivare dritto al cuore.