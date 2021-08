Torna Gringo Helsinki: fuori in digitale “Motel”

Gringo Helsinki online su tutte le piattaforme digitali con “Motel”: è il nuovo singolo del rapper di Novara che anticipa l’Ep

Disponibile su tutte le piattaforme digitali Motel, il nuovo singolo del rapper di Novara Gringo Helsinki per La Crème Records, che esce poco dopo l’ultima pubblicazione intitolata Last Chance.

Un brano introspettivo, una caratteristica propria dell’artista, in cui il rapper affronta tematiche personali, spesso d’amore, che si scontrano con la necessità di sentirsi realizzati nella vita, a volte sacrificando tutto per la musica.

“Con questo brano ho desiderato cambiare un po’ il genere della mia musica, ma anche i testi delle mie canzoni. Ho sperimentato, provato qualcosa di nuovo e ottenuto il risultato che speravo.” – Gringo Helsinki

Da subito si notano sonorità differenti su un tappeto musicale tra reggaeton ed elementi della trap più introspettiva, affiancati da un testo che sembra tratto da un diario di vita quotidiana in cui l’artista ha preso appunti per elaborare le sue storie. Si nota anche come la strumentale del singolo e la voce di Gringo vadano di pari passo, trovando il ritmo perfetto e dimostrando quanto studio ed elaborazione ci siano dietro Motel.

La produzione del singolo è stata curata da Zwither, con mix e master ai Downstreet Studios di Novara.

BIO

Pseudonimo di Emanuele Traverso, Gringo Helsinki nasce in Piemonte il 14 dicembre 1999. Fin da giovanissimo si innamora della musica, soprattutto dell’hip hop, coltivando questa passione nel tempo e incentrando su di essa il suo futuro. Proprio la musica lo aiuta a superare un’infanzia segnata dal bullismo e da situazioni difficili.

Dopo aver frequentato per un anno la scuola alberghiera, Gringo Helsinki decide di dedicarsi completamente all’arte. Inizia, quindi, a pubblicare video su YouTube nel 2016 e partecipa a vari eventi live, tra cui il Phenomenon, il Novara Summer Music, Streetgames e altri eventi.

Novara, la sua città natale, gli ha offerto l’opportunità di rilasciare delle interviste sia in radio sia sui giornali. Nel 2019 firma per un’etichetta discografica di Milano, con cui pubblica il singolo Marte in collaborazione con Emme.

Nell’estate 2019, inoltre, partecipa come ospite ad un evento dal vivo e nazionale in Toscana. Nel novembre 2019 partecipa a Warner Squad Wants You in occasione della Milano Music Week insieme a Warner Music Italy. Al termine dello stesso anno, da artista indipendente, pubblica i singoli Vie Meilleure e Miami Vice tramite Black Chill Records. Ad inizio 2020 pubblica il singolo Ci Devo Pensare e compare nel singolo di Only intitolato Dominic Toretto.

Infine, nel febbraio 2021, pubblica il singolo Perdo Tutto in collaborazione con Hermod. A Marzo 2021 pubblica il singolo Last Chance prodotta da Leonard e, da ora, è disponibile su tutte le piattaforme digitali il suo nuovo singolo intitolato Motel.